（中央社記者林克倫北京20日電）中國大陸泡麵大王康師傅公司確立由二代接班，集團官網今晚發布，2019年1月1日起，魏應州辭執行董事兼董事會主席職務轉任資深顧問，由長子魏宏名接任董事會主席兼委員會成員。

根據康師傅控股有限公司發布的公告，董事會宣布，自2019年1月1日起，魏應州辭任執行董事兼董事會主席職務。魏宏名獲委任為董事會主席兼委員會成員，魏宏丞獲委任為執行董事。

根據公告，魏應州已向公司確認，與董事會並無意見分歧，亦無有關辭任的事宜須敦請股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

據康師傅公開資料顯示，魏宏名是魏應州的長子，英國倫敦大學國王學院（King's College London）數學學位，英國布魯內爾大學（Brunel University）數學碩士學位，以及美國史丹佛大學（StanfordUniversity）管理學碩士學位。

魏宏名今年41歲，曾任職微軟公司（Microsoft）共同創辦人艾倫（Paul Allen）投資的美國MakenaCapital公司，從事資產配置分析師工作。2006年加入康師傅控股，出任總裁室專案經理，並於3年前進入董事局擔任執行董事。

魏應州的三子魏宏丞今年36歲。據公告，他畢業於英國倫敦帝國學院（Imperial College London），並獲得日本早稻田大學碩士學位及美國哈佛商學院工商管理碩士學位。2007年加入集團任職，曾任職黑石集團（Blackstone Group）紐約辦公室，以及百事公司總部。（編輯：馮昭）1071220