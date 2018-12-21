環保署自106年8月公告「淘汰老舊大型柴油車補助辦法」，高雄市至今（107）年11月底已核准3,096輛一、二期大型柴油車，總計已撥付8億4118萬元的汰舊補助款，是全國補助汰換老舊柴油車輛數跟金額最高的縣市。高雄市一、二期大型柴油車，也從當時的一萬三千輛左右，降至約一萬輛。第二階段補助已在107年12月11日開始，歡迎有意汰換老舊大型柴油車的車主，趕快提出申請。

根據環保署資料，大型柴油車排放的細懸浮微粒（PM2.5）佔了高雄市全市排放量的11.7%、氮氧化物排放量佔了26.3%；汰換3, 096輛一、二期大型柴油車後，估計每年減少了細懸浮微粒（PM2.5）215公噸、氮氧化物2,528公噸。

環保署規劃自112年起，一～三期大型柴油車需符合四期車的黑煙不透光率標準（1.0 m-1），屆時符合排放標準的車都可以行駛上路。環保局分析106年柴油車檢測站車輛到檢資料，高雄市一～三期大型柴油車（即95年9月30日前出廠）約有16.3％車輛無法符合四期排放標準，因此建議這些車況較差的車主，應把握機會，儘早提出汰舊補助申請。而檢測資料統計83.7％的車輛可以符合四期標準，也顯示只要做好定期保養，就能維持車輛符合排放標準。

環保局提醒，申請補助汰舊大型柴油車，需為88年6月30日以前出廠之一、二期大型柴油車。目前一期車補助3至25萬元、二期車補助7至35萬元。此外環保署已預告「換購大型柴油車貸款利息補助辦法」草案，將提供購車貸款利息補貼，以減輕車主購車負擔。有關柴油車申辦補助相關說明及方式，歡迎民眾撥打環保局專線電話諮詢，亦可以上環保署移動污染源管制網或柴油車不定期檢驗資訊管理系統查詢相關訊息。

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