王樂妍與導演男友張訓偉交往五年多，兩人感情穩定，但近日王樂妍透露，已與男友協議和平分手，兩人目前仍是朋友。問及分手理由是什麼？王樂妍沈默很久，淡淡地說：「就是太熟了，覺得大概就是這樣。」也說與對方的感覺，已經昇華成「家人」，言下之意就是失去愛情的鮮度。

王樂妍透露，在分手前思考了好幾個月，11月決定提出分手，男方聽到後，冷靜地說：「OK，既然你說出口，應該就是有想過。」如此理性的分手過程，讓人不禁詫異。至於分手後是不是完全不難過？王樂妍笑說：「當然有難過啊，我也是人，但心裡沒有遺憾。」

分手後，王樂妍坦言多了很多自己的時間，也逐漸習慣不用與人報備的日子。即便聽起來有些寂寞，但王樂妍則把重心轉往工作，對於戀愛也不會感到退卻，交往對象不設限、甚至閃婚也OK。問及兩人分手後有無聯絡？她說：「有啊，他還是會問我一些貓咪的事情，不會分手後覺得生活中失去一個人，我們還是朋友。」

王樂妍個性獨立，在分手前反覆思考這段關係，也鮮少與友人討論，她認為自己還沒有結婚的衝動，因男方要去大陸打拚，兩人想各自努力，因此決定分開。或許就像是「為了解在一起，因了解而分開」這句話，王樂妍努力釐清這段關係，選擇和平分手，或許也不失為這段感情最美好的結局。