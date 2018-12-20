貪污不稀奇，但貪污大筆金錢拿來包養小鮮肉，這就不常見了！

日本一名56歲女會計北村綠被公司抓包，遭揭發多年來挪用公款買奢侈品，包養小鮮肉，而且對象還不只一人，貪污金額高達5億日元（約新台幣1.5億），震驚全日本。

調查發現，北村綠1999年入職「神和商事」集團擔任會計，一直到2017年底，公司社長發現北村盜用公款，購買奢侈品及名牌包。進一步追查，熱愛迪士尼的北村綠，還經常帶小鮮肉男友到迪士尼玩，對象不只一人，其中一個還比她小15歲，當然這些也都是用公司A來的錢支付。最誇張的是，北村綠甚至買下一棟別墅，把房子裝潢成「迪士尼之家」，屋裡到處都是迪士尼玩偶，就連壁紙都是迪士尼，看得出來北村相當浪漫，童心未泯。

上個星期檢察官在貪污案一審中陳述，北村每個月的薪水58萬日元（約新台幣16萬），但在2002年到2017年這15年之間，她光是購買名牌包的支出就超過2億155萬日元（約新台幣5000萬），相當於她近30年的薪水。公司社長估計，北村實際貪污總額高達5億日元（約新台幣1.5億）。他表示：「如果公司盈利1億日元，那麼，其中6000萬日元會作為公司存款留下來。10年的話，應該存下來6億日元，但是公司並沒有存下這麼多錢。」

目前北村綠只承認自己貪污3000萬日元，與集團指控的金額有極大落差，全案將在2019年2月4日進行二審。