美國股市週四連續第二天下跌，道瓊一度下跌逾 350 點。聯準會 (Fed) 週三升息，並說將持續讓龐大的資產負債表根據目前的速度緊縮。該消息公布後，美國股市大幅下跌。

台北時間 00:47

道瓊工業平均指數下跌 312.90 點或 1.34% 至 23010.76。

Nasdaq 指數下跌 123.08 點或 1.85% 至 6513.75。

S&P 500 指數下跌 35.00 點或 1.38% 至 2471.96。

週三，Fed 決議升息一碼。消息傳出後，美國股市下跌，道瓊大跌逾 350 點，主要指數均創新今年低點。

對交易員而言，Fed 發布的聲明及 Fed 主席鮑爾隨後的記者會，均未表示央行將減緩升息速度。

週四，投資人持續謹慎。國會通過政府支出法案的期限已經接近。美國參院週三通過了幾個聯邦機構的預算，讓他們得以持續運作至 2 月 8 日，但不包括川普總統要求的 50 億美元築牆費用。

川普為否決該支出法案，敞開了大門。白宮說他要先細看國會通過的法案，而後再決定是否簽署。

週四，川普政府及十餘個盟邦譴責北京持續竊取其他國家的貿易機密，該消息亦壓低了股市氣氛。

這項對中國行動的大舉譴責，代表他們認為中國違反了公平經濟行為的國際規則。美國與中國正在進行貿易戰，雙方均對對手商品加徵關稅。

許多分析師說，Fed 讓資產負債表以目前的速度緊縮，為週四股市動盪的主要因素。

Fed 目前以每個月 500 億美元速度，緊縮資產負債表。Fed 主席鮑爾週三說，資產負債表緊縮進行順利，也達到了目的。目前不會改變。

道瓊與 S&P 500 可能創下自 1931 年大蕭條以來，最差的 12 月表現，分別下跌逾 8% 與 9%。S&P 500 今年以來下跌了 6.3%。

本週，道瓊大跌逾 1250 點。

分析師說，自 1950 年以來，S&P 500 在 12 月上漲的機率達 75%，高於任何其他月份。但今年 12 月異常。

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