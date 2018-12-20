高通再次告贏蘋果，週四 (21 日) 德國法院授予高通針對蘋果的第二項禁令，禁止蘋果在德國銷售使用英特爾晶片和其他供應商 Qorvo 零件的部分 iPhone 型號。

德國法官 Matthias Zigann 週四 (21 日) 裁定，蘋果 iPhone 中採用的英特爾數據機晶片違反高通專利，以及蘋果供應商 Qorvo 違反高通的「封包追蹤」專利。

消息傳出後，蘋果 (AAPL-US) 週四盤中股價重挫 1.42%，暫報每股 158.61 美元 ；Qorvo (QRVO-US) 下跌 0.50%，暫報每股 59.34 美元。

蘋果股價走勢圖。

蘋果在裁決後發表聲明上訴到底。蘋果稱：「高通為分散與我們公司之間真正的問題，在法庭與日常業務的策略正損害創新並傷害消費者。高通堅持收取過高的費用正遭全球政府調查。我們當然對這一判決感到失望並計劃上訴。」

所有 iPhone 型號仍然通過德國 4300 個電信商和第三方零售商 (經銷商) 販售。在上訴過程中，蘋果在德國的 15 家零售店店將停售 iPhone 7 和 iPhone 8 型號。

英特爾首席法律顧問 Steven Rodgers 在一份聲明中提到：「全球各地一再發現高通授權的作法是違法，但高通仍試圖通過專利訴訟來取得同樣 (違法) 的結果。這些訴訟基本上是無法成功，充其量只能減少創新與提高價格。」

德國案件是高通在美國和中國進行類似法庭攻防戰後，高通對蘋果的第二次重大勝利，此前中國福州市地方法院於 12 月 10 日頒布針對蘋果涉嫌侵犯高通專利權的禁令。

在陸禁止蘋果銷售 iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus 和 iPhone X。

蘋果仍在中國維持正常銷售並向法院提出上訴，但中國媒體引述福州中院表示，有關在華禁售的裁決不存在二審，也不會接受蘋果上訴。

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