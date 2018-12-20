中國大陸直播平台染黃嚴重，問題不斷，不少女主播為求粉絲打賞贊助，不惜脫衣猥褻、表演活春宮，吸眼球也吸金。

廣東深圳寶安區一名晏姓女主播，因為在直播平台中藉由露胸、做誘惑動作等方式，引誘觀眾送禮，今年8月遭到警方逮捕，更因涉嫌傳播66部淫穢影片，被當局提出公訴。

根據深圳市檢察院日前發出的通報顯示，近半年來當地因涉嫌傳播淫穢物品罪被提起公訴的直播平台女主播就有18人，比上半年有增長趨勢；部分女主播甚至採取線上線下相結合的方式，意圖逃避監管。

此外，自2018年5月起，住在龍華區的高姓女主播，涉嫌在直播時，向對觀眾表示只要給她刷價值99元人民幣（約新台幣500元）以上的禮物，她就獻上「福利」，像是自拍色情影片等，給打賞的粉絲們。今年8月份高女被捕，經當局鑑定微信群上的28部影片，全部都是淫穢物品。

當局指出，同樣住在龍華區的李姓男子和胡姓妻子，也有相關違法事證。根據了解，胡女負責在幾個直播平台內，穿情趣內衣、做誘惑性動作，甚至暴露私處等，引誘觀眾進入直播間，藉由這些情色動作讓粉絲對她跟她老公的帳戶送禮。這對夫妻在今年7月被捕，警方不僅搜出各種情趣用品，群組上的淫穢影片更高達194部。

也難怪在中國大陸不少網友用「三俗」形容直播：低俗、媚俗、庸俗，實在是因為「色情直播」太過泛濫，強化了外界對直播的刻板印象。隨著大陸當局加強對直播平台的監管，同時進行「掃黃打黑」的行動，目前色情直播的亂象已稍有收斂。