今年初轟動全美的佛州中學女老師色誘14歲男學生發生性關係，展開不倫戀的案件，在美國當地時間12月19日作出宣判，女教師遭判刑3年定讞。

剛滿27歲的彼得森（Stephanie Peterson），3年前嫁給一位消防員，同時在中學擔任科學教師，受害的14歲男學生則是她的學生。據男學生表示，他們兩人因為在社群平台互動漸漸熟識，彼得森透過IG及Snapchat傳送自拍裸照色誘他，之後兩人交往並發生多次性關係。據了解，彼得森會在消防員老公外出工作的夜晚，在晚間11點過後到男學生家門口接他，一起待在女方家裡幾個小時。他們曾在女老師家做愛，也曾在車上”車震”，或是在男學生家後方的穀倉嘿咻。女老師還買了大麻和吸食用具給男學生使用。

這段不倫戀發生在2017年11月到2018年1月，因為男學生成績大幅滑落，在父母追問之下，才坦承與彼得森的關係，母親立刻報警。

佛州警方獲報後逮捕彼得森，在被捕前一天她向校方辭職教師職務，警方依違反猥褻及提供兒童有害物質等罪名將她移送法辦。

彼得森的律師指出，她深受躁鬱症所苦，經精神科醫生鑑定為真，法官贊布拉諾(Raul Zambrano)採信鑑定報告，因此輕判彼得森3年有期徒刑，並且需終身註記在性犯罪名單中。

彼得森在庭上表示，對自己的作為感到非常後悔，無時無刻都想大喊「我很抱歉」，如果有機會，她會對受害男學生說對不起。

男學生的母親則在法庭上指出，自從本案發生後，男孩的個性丕變，「他從個性開朗的孩子，現在變的自我封閉又疏離。」她進一步表示，事發後男學生在學校遭到同學霸凌，不少人嘲笑他跟老師發生關係，讓受害男學生在校內幾乎沒有朋友。

「我的孩子已經毀了！」這位母親傷心地說。