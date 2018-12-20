在英國央行維持利率不變的情況下，英鎊兌美元從周四的高水位回落，並警告無交易脫歐的風險。由於英國零售銷售優於預期，和美元表現不佳，英鎊日初走高。

英國央行表示，英國脫歐的不確定性在過去一個月裡「大幅增強」，油價下跌可能很快將通膨降至低於 2% 以下。

如預期，9 位利率決策者一致投票將利率維持在 0.75%。本周英國央行會議紀要顯示，英國與歐盟的脫離陷入混亂，而截止日將在 3 月份。

令人焦慮的是，在內閣加緊準備離開歐盟而沒有達成協議後，英國政府從其關於如何準備「無交易脫歐」的官方指導中刪除了「不太可能」這個字眼。英國央行決定後，英鎊小幅下跌，最後 16：40 分上漲 0.2% 至 1.2643 美元。

英鎊兌美元趨勢圖 / 圖：xe

美聯準會 Fed Reserve 儲暗示未來 2 年升息減少、並對美國經濟前景表示謹慎之後，週四 (20 日) 美元兌日圓跌至逾 3 個月低點。美元指數衡量美元兌 6 種主要貨幣的價值，跌至 1 個月低水位。

美國升息預期下降減少了以美元計價資產的吸引力。除了降低利率預測外，聯準會還降低了明年預期的成長和通膨。

美國 2 年期 / 10 年期國債殖利率曲線，被廣泛視為未來經濟溫度的指標，平至 9 個基點，曲線的反轉被廣泛認為是經濟下滑的先兆。

分析師預測，避險貨幣日圓將會是 G10 貨幣中兌美元匯率上漲最多的。週四美元兌日圓匯率跌至 110.82，為 9 月初以來的最低點，連續第 5 個交易日下跌。最後下跌 1.4% 至 111.13。

在一項廣泛預期的決定中，日本央行週四維持利率不變，維持其超寬鬆貨幣政策。

美元兌日圓趨勢圖 / 圖：xe

美元遣返流量的減少也削弱了美元的前景。根據最新的美國數據，2018 年第一季度達到近 3000 億美元的高峰值，但在 9 月季度減少了三分之二以上，達到 930 億美元。

在其他貨幣對中，歐元兌美元匯率上漲 0.8%，至 1.1466 美元。有消息稱義大利已就歐盟委員會 2019 年有爭議的預算與本週一些穩固的貿易數據達成協議。

歐元早些時候兌美元升至 6 周高水位。

與此同時，瑞典幣是周四漲幅最大的貨幣之一，在其央行 7 年多以來首次加息後，兌美元匯率上漲 0.6%。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>