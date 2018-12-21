美國聯準會升息再加上市場擔憂政府關門，美股昨（20）日重挫，道瓊大跌近2%，收盤點數創14個月以來的低點。而今（21）日亞股大多走跌，其中韓股在平盤上下震盪，日股昨日跌多今跌幅收斂跌0.6%，陸股在盤下、港股跌近1%。台股今日開盤跌25.54點，以9648.98點開出，大型股稍作休息，多為中小型股表現，指數早盤最低下殺9619點，9600點岌岌可危。

美國聯準會 (Fed) 升息且將持續緩慢縮表，再加上美國總統川普揚言關閉部分政府，使美股持續第二天下挫。其中，道瓊指數下跌464.06點，或1.99%，收22859.60點，創14個月以來的低點；那斯達克指數下跌108.42 點，跌幅1.63%，收6528.41點；S&P 500指數下跌39.54點，或1.58%，收2467.42點；費城半導體指數下跌9.7點，或0.86 %，收1117.74點。

台北股市昨日大跌百點，9700點失守，收在9674點。今日開盤跌25.54點，以9648.98點開出，隨後上下游走，跌幅在0.4%左右。各類股部分，電子跌0.3%、金融跌0.2%。其他，百貨跌超過1%。

個股部分，指標股台積電早盤跌0.4%，來到220元。鴻海跌0.7%，來到71元。大立光跌0.4%，來到3210元。早盤量大走揚的有台表科、合晶、強茂、撼訊、倉佑、易華電等漲3到6%。至於嘉聯益、元太、台達電、玉晶光則遭到賣方調節。

大同集團旗下華映爆發財務危機，開盤又跌停，早盤暫跌8%左右。同樣有財務狀況的綠能則跌9%，來到3.28元。屬同個集團的福華早盤漲1.6%，至於大同驚爆第三波陸資買股，金管會正在清查中，且預計年底前會做出處分，今股價跌近5%，來到31.5元。