（中央社記者戴雅真倫敦20日專電）無人機大鬧英國蓋維克機場（Gatwick），造成航班全面停擺。英國國會正在考慮立新的法規，包括限制孩童操作特定重量以上的無人機等，加強對無人機的管制。

蓋維克機場是英國第二大機場，從昨天晚上9時左右開始，由於傳出有無人機飛越跑道，所有班機被迫停飛。

原本今天預計有760架航班、11萬旅客要利用蓋維克機場起降，都遭到無人機事件延誤，超過一萬名準備出發歡度耶誕佳節的旅客被打亂計畫，警方出動大批警力試圖找到背後操縱者。

塞克斯郡（Sussex）警方表示，這並非恐怖攻擊，但顯然是有人利用工業級無人機「蓄意騷擾」，英國軍方出動特殊裝備協助。

無人機究竟可能對飛航安全帶來怎樣的危害，竟然能迫使一個機場停止運作。

「金融時報」報導，無人機對飛航帶來巨大的安全威脅。根據測試，一架400克重的無人機就能擊碎直升機的擋風玻璃；而一架2公斤重的無人機，更是能「嚴重損壞」客機的擋風玻璃。

陽春版無人機大概只能飛行30分鐘，但特製的無人機可以飛行長達數小時。

近年來，無人機引發的事件逐年增加，從2013年的0起，到去年的93起。英國民航駕駛員協會（BALPA）表示，今年的1月至11月期間，已經發生117起無人機相關事件。

此外，這也並不是蓋維克機場第一次碰到無人機搗亂，去年7月曾有一架無人機險些和客機相撞。

為了規範日漸增多的無人機，英國有關無人機的新法在今年7月上路，禁止無人機在機場方圓一公里內，或是在超過400英尺的高度飛行；重量超過250克的無人機必須在英國民航局（CAA）登記。

然而，BALPA表示，目前的法令效力不足，認為機場方圓一公里禁飛區應該進一步擴大至5公里。

BALPA指出，無人機必須遠遠避開其他飛機。一架飛行高度400英尺的無人機，即使在機場一公里之外飛行，仍然在飛機的航道當中，完全不安全，但卻在合法範圍內。（編輯：高照芬）1071221