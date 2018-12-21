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美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與國土安全部部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）罕見聯合發表聲明，指責中國對美國網路發動間諜行動，違反2015年達成的雙邊終止商業竊密協議。美國土部也在同1天宣布，起訴中國駭客朱華（Zhu Hua）與張士龍（Zhang Shilong），2人涉嫌為與中國國安部有關的駭客組織APT 10工作，竊取數十家美國企業與政府機構資料。

蓬佩奧等人在20日的聲明中，指控中國違反該國家主席習近平在2015年美中網路協議的承諾，2014年以來，至少在全球12國進行駭客攻擊，竊取商業機密，對美國與全球經濟活動構成威脅。

當初習近平承諾的協議內容，包括中國不會進行或有意支持網路竊取知識產權，包括商業秘密或其他機密商業訊息；中國也向20國集團（G20）與亞太經濟合作會議（APEC）成員等，做出相同承諾。不過，就在美國司法部宣布起訴2名受僱於中國政府的駭客提出刑事之際，蓬佩奧與尼爾森的聯合聲明，對中國的網路竊密行為表示譴責，讓習近平的承諾顯得格外諷刺。

蓬佩奧與尼爾森強烈要求中國務必遵守承諾，他們也放話，美國會採取合理措施捍衛自身利益。如果有任何國家從事不負責的行為，破壞他國的國家安全與經濟，威脅美國與全球經濟活動，美國絕不會坐視。