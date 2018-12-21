明天（12/22）就是冬至了！講起冬至總給人一種寒冬中溫暖的感覺，冬至可算是農曆春節的彩排，和家人、朋友聚在一起，不管是吃熱滾滾的火鍋，還是暖呼呼的湯圓，最重要的是團圓在一起「拜冬」、「賀冬」，讓彼此感情升溫一起對抗冷氣團！

冬至又稱為「長至」、「短至」（夜長至，日短至），另外依據各地不同習俗還有其他稱法如「小新正」、「如正」、「交冬」、「消寒節」、「小年」以及「守冬」。

冬至是太陽抵達南回歸線的日子，這時太陽幾乎直射南回歸線，因此這一天北半球白晝最短、夜晚最長，北極圈呈「永夜」狀態，而南極圈則呈「永晝」相反狀態。冬至過後太陽直射位置會漸漸往北移動，北半球的白晝時數會慢慢增加，在正中午的時候太陽高度也會逐漸升高，日影則逐漸縮短。地面向空中發散的能量大於太陽輻射到地面的能量，因此氣溫在短時間內會繼續降低。

在《東京夢華錄》第十卷：「十一月冬至，京師最重此節。雖至貧者一年之間積累假借，至此日更易新衣、備辦飲食、享祝先祖。官放關撲，慶賀往來，一如年節。」便是記載宋朝的首都開封城冬至時，處處洋溢的節日氣氛。各地置辦冬至的傳統習俗不太一樣，在台灣，吃湯圓、麻糬是最常見的冬至食物，且南方人吃小湯圓時，常會將部分湯圓染成紅色，形成紅白相間的畫面，象徵「陰陽交泰」。湯圓也分為有餡料和沒餡料兩種，有一說是有餡料的湯圓用來「祭祖」、沒餡料的湯圓用作「祀神」，但現在比較沒有這樣的區分。

在美食之都－台南，冬至時有吃「菜粿」的傳統習俗，菜粿又稱「冬至包」，以純糯米粉製成的糯米糰外皮，再包入用高麗菜、香菇、鹹菜一起炒熟的內餡，鋪上花生糖粉再送進蒸籠用大火蒸煮；也有人餡料是包入豆皮或是蘿蔔絲。

另外，澎湖的「雞母狗」也是擁有當地濃厚特色的冬至食物，因為以前人民生活困苦、物資不足，冬至祭祖祀神時沒辦法準備真正的三牲，只好用米捏成雞、豬、狗等家禽造型。以前的「雞母狗」多是白色的，但時代演變後，現在「雞母狗」已經成為一種象徵性的食物，所以在顏色、造型上也多有改變。

沒想到，在小小的台灣就存在這麼多不同樣貌的冬至習俗，也讓人更加期待冬至的到來，有機會一定要多多嘗試不同的冬至體驗。

資料提供：

維基百科－冬至

冬至美食這2樣 台南眷村保留台灣古早味

冬至限定！ 澎湖人吃美味「雞母狗」、「菜繭」

冬至湯圓節氣菜粿雞母狗

走過路過別錯過，快來請神明保庇一下：https://bobee.nownews.com/