（中央社記者江今葉華盛頓20日專電）美國司法部今天起訴2名中國駭客，重砲抨擊中方竊取機密威脅美國與全球經濟活動。美媒指出，美方擔憂貿易談判受波及，財政部擋下原定的金融制裁，幅度未如預期。

美國司法部召開記者會，宣布起訴中國駭客朱華（Zhu Hua）與張士龍（Zhang Shilong），指控兩人為中國駭客組織APT 10工作，竊取數十家美國企業與政府機構資料。APT 10被認為與中國國安部有關。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）發表聲明，指控中國違反2015年「美中網絡協議」承諾，在全球至少12國進行駭客攻擊，竊取商業機密，對美國與全球經濟活動構成威脅。

共享國安情報資訊「五眼聯盟」（Five Eyes）中的英國、加拿大、澳洲與紐西蘭相繼發表聲明，聲援美國司法部行動。華盛頓郵報（Washington Post）分析，各國支持司法部行動，顯示國際擔憂北京為了成為全球經濟與技術大國，蔑視國際規範。

報導指出，五眼聯盟同步譴責中國網路間諜行動是川普政府迄今對抗中國行動中最廣泛的倡議。但多名知情人士透露，由於擔憂影響美中貿易談判進程，財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）最後關頭擋下金融制裁提議，制裁幅度未如原先預期。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，財政部擔心影響進行中的貿易談判，不願擴大制裁範圍，起訴內容未包括因駭客竊取機密而受惠的中國機構，部分官員對此多所抱怨。

彭博（Bloomberg）報導，司法部的起訴行動凸顯美中貿易談判，美方最不滿議題之一就是中方系統性竊取智慧財產，以及企業遭強制技術轉移。這些不滿也是美中90天談判的核心議題。紐約時報（New York Times）認為，司法部起訴中國駭客可能會讓美中貿易談判蒙上陰影。

梅努欽在福斯財經新聞網（FBN）訪問說明，司法部行動與貿易談判無關，網路安全是談判一部分，但如同對華為的行動也是分開的一樣，這是個別性對話，重點在解決問題。（編輯：廖漢原）1071221