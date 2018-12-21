（中央社記者唐雅陵聖保羅20日專電）台北時間22日上午6時22分，位於南半球的巴西將正式入夏，氣象預測指出，因為聖嬰現象出現，今年12月至明年2月，巴西全國平均氣溫和降雨量都將偏高。

巴西國家氣象研究所（Inmet）公布「夏季氣候預測報告」指出，太平洋的熱帶海水溫度從6月下旬開始上升，異常高溫的現象在11月擴大至整個赤道地區，顯示出聖嬰現象（El Nino）。

巴西國家氣象研究所說，除了聖嬰現象外，其他因素也可能對巴西的降雨量產生影響，包括西南大西洋、阿根廷和烏拉圭海岸，以及靠近巴西東北海岸亞熱帶大西洋的表水溫度。

這個單位也指出，巴西全國各地的氣溫都將高於去年夏天的平均氣溫，就連靠近寒帶的地區也將受到影響。

南部巴拉納州氣象局指出，昨天下午沿海城市安東尼納（Antonina）的氣溫一度飆至攝氏44.3度。

國家氣象研究所預測指出，聖嬰現象出現期間，巴西各地的降雨變化不一，特別是北部地區的降雨量可能高於歷年平均，但亞馬遜地區的降雨量應該比平時少一點。

包括聖保羅在內的東南部和南部各州的降雨量，估計也將高於正常值。

不過，聖保羅坎皮納斯州立大學（Unicamp）氣象學家（Priscila Pereira Coltri）表示，儘管描述氣候變化的模式之一是強烈的極端天氣事件，但不能單憑一個夏季溫高多雨的預測，就將它與全球氣候變化和變暖等現象直接連結起來。（編輯：陳惠珍）1071221