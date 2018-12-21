台中市一名莊姓男子開著轎車準備載友人北上拜拜祈求順遂，因路途遙遠於路旁檳榔攤買包檳榔提神，保大特中員警巡邏時，發現該轎車違停且形跡可疑遂趨前盤查，開啟車門時發現車內散落白色粉末，員警另在莊男皮夾內查獲毒品安非他命，員警勸莊男改掉惡習，否則拜神亦枉然。

臺中市政府警察局保安警察大隊特勤中隊16日夜間巡邏行經臺中市北區三民路見一輛黑色轎車紅線違規停車，於是趨前盤查，警方請駕駛莊男(25歲、無前科)，下車出示證件，莊男開啟車門拿皮夾出示證件時，員警發現車內散落白色粉末，隨後莊男從皮夾出示證件的同時，眼尖的員警發現皮夾內藏有1包2顆綠色藥丸，警方詢問是何物時？莊男支支吾吾說不出個所以然，警方當場以毒品試劑檢測車內粉末呈現K他命毒品反應，另綠色藥丸則呈現二級毒品安非他命反應，此時莊男百口莫辯只好坦承施用毒品。

莊男被警方查獲毒品後，口中念念有詞，抱怨說正準備北上台北一家有名的廟參拜，祈求平安，詎料半途即遭衰神纏身，員警勸莊男改掉惡習，否則拜神也無效，，訊後依違反毒品危害防制條罪嫌移送法辦

保安警察大隊大隊長陳家銘表示保安大隊持續落實線上巡邏勤務，呼籲民眾「拒絕毒品，長保健康」，吸毒一時，終身危害，勇敢向「毒」說NO。

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