明天就是12月22日冬至了，雖說近幾年來因為氣候異常，冬至這天總是特別熱，但許多民眾還是應景地吃湯圓，就連忙碌上班族也要「暖心」一下。根據調查發現，有83.7%上班族冬至有計畫吃湯圓過節，最想吃的口味Top1由芝麻湯圓當選、花生內餡排第2；至於冬令進補方面，上班族最愛進補美食Top1由薑母鴨奪得，第2名則是麻油雞，羊肉爐、藥燉排骨佔據3、4名。

每天通勤上班的上班族，每到冬天就開始煩惱如何禦寒，根據yes123求職網調查發現，上班族為了防寒，主要增加的消費依序為多買熱飲喝(62.1%)、添購外套(55.7%)、添購長袖衣服或長褲(51.1%)、添購發熱內衣(39%)，以及添購暖暖包(37.9%)，為了保暖防寒，平均每月預估會多花3,115元。

調查也發現，有75.2%的上班族有冬令進補的習慣，最偏好的進補美食，依序為薑母鴨(67%)、麻油雞(62.3%)、羊肉爐(57.5%)、藥燉排骨(39.6%)，以及人參雞湯(29.2%)。其他還有燒酒雞(25%)、四神湯(23.6%)、當歸鴨(17.5%)、麻辣鍋(17%)，以及麻油腰子(16%)等。

至於12月22日冬至，調查顯示，有83.7%的上班族有計畫吃湯圓過節，其中最想吃的湯圓口味，依序為芝麻內餡湯圓(67.8%)、花生內餡湯圓(62.3%)、鮮肉內餡鹹湯圓(30.5%)、無內餡的紅白小湯圓(30.1%)，以及紫米湯圓。