（中央社東京21日綜合外電報導）日本外務省今天發表發言人談話表示，日本國內確有民間企業等遭受中國駭客長期且廣泛網路攻擊，外務省表達堅決譴責態度。日媒報導，談話提到中國有責任採取因應作為。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與國土安全部長尼爾森（Kirstjen M. Nielsen）發出聲明，指控中國違反2015年美中網絡協議承諾，在全球至少12國進行駭客攻擊，竊取商業機密，對美國與全球經濟活動構成威脅。

日本放送協會（NHK）報導，外務省發言人指出，即使在日本，民間企業及學術機關等都被中國駭客集團APT 10視為對象，進行長期且廣泛網路攻擊，外務省對相關網路攻擊表達堅決譴責態度。

日本內閣官房長官菅義偉說，APT 10甚至也有攻擊日本政府機關。

外務省發言人說，日本對駭客集團威脅網路空間安全，將抱持強烈憂慮持續關注，並強力支持美國及英國等堅持在網路空間基於相關規範維持國際秩序國家的決心。

外務省發言人說，包括中國在內的20國集團（G20），除對禁止透過網路空間盜取智慧財產權等達成協議，也以身為國際社會的一份子，被要求有責任採取因應作為。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1071221