台苯 (1310-TW) 經營權之爭持續延燒，大股東孫鐵志今 (21) 日在律師陪同下，向行政院洗錢防制辦公室具狀檢舉，質疑有不明集團意圖掩飾不明來源資金，假借外資名義，收購台苯，更疑似涉及洗錢行為，呼籲洗錢防制辦公室深入徹查，該不明集團是否已觸犯洗錢法。

在這之前，台苯監察人曾於 12 月 3 日向金管會證期局舉報，指出疑有香港商高原證券（Pamirs Capital (H.K.) Limited），以外資名義掩飾非法中資，大量買進台苯股票，有介入下屆台苯董事會改選的企圖，盼主管機關能採先前處理違法投資的陸資買賣大同股票標準，盡速對其大買台苯一事展開調查，以免台苯淪為「大同第二」。

從證交所公開資料顯示，9 月 17 日起至 12 月 17 日的 3 個月期間，外資大幅買超台苯股票 7.2 萬張，3 個月內增持比例超過 13%，期間大盤指數跌幅達 1 成，但台苯股價卻逆勢上揚，並在 12 月 7 日創下 15 年來新高價 28.5 元。

其中，在 12 月 14 日、17 日、19 日與 20 日，台苯盤後分別出現 9530 張、1100 張、11033 張、1235 張的鉅額交易，占台苯股本近 5%，且均為外資配對交易。孫鐵志表示，顯然有不明集團利用假外資炒作台苯，甚至意圖惡意購併。

孫鐵志指出，上述鉅額交易已占台苯股本近 5%，若屬同一個集團，顯然已超過 10%，明顯違反台灣證券交易法。此外，該不明集團資金移動是否有違法之嫌，且手法似乎與先前「陸資繞道違法投資大同案」如出一轍，且適逢公司股東會召開在即的敏感時機，呼籲主管機關應主動調查真相。

與此同時，孫鐵志也將所收集的證據，向亞太防制洗錢組織 (APG)、世界規模最大洗錢防制組織艾格蒙聯盟二大國際洗錢防制單位同步舉報，以維護台灣金融市場秩序與法遵精神的公平正義，也盼不論何方有意爭取經營權，一切都能合法，讓股東會順利開完。

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