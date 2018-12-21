（中央社記者黃旭昇、林長順新北21日電）新北市長當選人侯友宜今天公布小內閣名單，台北市政府參事饒慶鈺擔任市府秘書處長。他強調不只兩岸事務更要有國際眼光拚經濟，侯友宜勉勵團隊，與自己賽跑永不止息。

饒慶鈺在台北市府曾擔任國際事務委員會執行長，在今天侯友宜公布的小內閣名單上，不但是9名女性首長之一，更是向台北市長柯文哲借將，為整場記者會的亮點。

饒慶鈺是立法院前副院長饒穎奇的小女兒，姐姐饒慶鈴為台東縣長當選人，她也是協辦「台北上海雙城論壇」重要人物之一，表現出色，是新北市府小內閣受矚目者。

受訪時，侯友宜被問到，是否借重饒慶鈺的經驗，也開闢類似「雙城論壇」的兩岸會談機制，侯友宜看了一下饒慶鈺，隨後幫饒慶鈺回答表示，他一向主張要走出去，要城市合作，並且要有國際眼光，媒合各種條件拚經濟，這也是要借重饒慶鈺長才的地方。

饒慶鈺到新北市府任職，事先有向市長柯文哲報告，柯文哲樂觀其成，並期許以後雙北合作更密切。

侯友宜說，台灣要自己拚起來，深化自己的經濟實力，並且把政治先放一邊，先要照顧弱勢並拚經濟，讓每一個人安居樂業，新北才有機會。

他在致詞時也表示，新北市未來要走的路是招商引資，新北有廣闊土地好人才，很多業界在國際兩岸有蓬勃發展表現，新北市將從交通建設帶動產業不斷轉型。

媒體問侯友宜，何時要與總統蔡英文或台北市長柯文哲見面。他說，隨時都可以見面，大家要好好與中央合作、與台北市與其他縣市合作。

侯友宜表示，他與柯文哲很熟悉，隨時可以見面。台灣很小，希望不分彼此共同為這塊土地奉獻，他打趣說，如果有可能甚至自己悄悄開車去探望柯文哲，也希望外界不要訝異。至於「蔡侯會」會在上任後，積極與總統府聯繫。

侯友宜強調，沒有朱立倫團隊、沒有侯友宜團隊，只有市民團隊。「團隊第一、紀律、榮譽」是他的三大原則。盼望大家一起「鬥陣走」，拚一個好生活。

侯友宜說，「昨天的侯友宜要打敗今天的侯友宜，明天的侯友宜要強過今天的侯友宜。」他始終以此自勉，永遠往前衝才對得起自己與選民的期待。

他藉由歌手李宗盛「和自己賽跑的人」歌詞，以「我們都是和自己賽跑的人，為了更好的明天拚命努力，前方沒有終點，奮鬥永不停息」，作為給團隊最大的鼓勵與目標。（編輯：李錫璋）1071221