歷經半年多的籌備，出生屏東的旅美設計師江孟芝，返鄉舉辦個人特展《陌語症WORDIA》，今(21)日於屏東美術館102展覽室，展出她在2015年德國紅點傳達設計大賽獲獎的作品，並親自分享以藝術扭轉奇蹟的斜槓人生，展期至108年3月10日。

現年31歲的江孟芝，畢業於屏東高中美術班、師大美術系設計組，24歲隻身赴美，至紐約視覺藝術學院求學，現於紐約開設夢界實驗設計工作室並任教於母校紐約視覺藝術學院。

熱愛藝術的江孟芝，從屏東偏鄉到世界之都，展開她追夢的人生旅程，在美留學期間憑一己之力負擔所有生活費與學費，最困頓時甚至身上只剩35元，面對絕境不放棄的人生態度，讓她以紐約視覺藝術學院Paula Rhodes傑出成就獎畢業，27歲即還清百萬留學貸款。

江孟芝的作品屢於國際設計賽事中獲獎，包括德國紅點傳達設計大獎、美國IDA國際設計獎、澳門設計雙年展銀獎、 義大利A’國際設計大賽、美國Adobe卓越設計獎、英國流明獎、Google Chrome創新實驗網站得主等，並出任多項設計大賽評審委員。

在美工作期間，包括Nike、M•A•C彩妝等世界知名品牌，並擔任線上遊戲英雄聯盟（LoL）官網使用者介面設計團隊的主設計師，是該遊戲互動設計和視覺美學的幕後推手。曾受邀至美國IEEE VIS數據視覺化研討會、曼哈頓大橋影像藝術投影展、Al-Tiba9國際當代藝術博覽會中展出，展覽遍及台灣、美國、中國、義大利等地。

縣府文化處表示，江孟芝用自己的逆境哲學，在國際設計界闖出耀眼成績，不僅獲得許多媒體報導，更以暢銷書《不認輸的骨氣》作者之姿，跨界打出知名度。此次邀請她返鄉展覽，作品以2萬多個英文單字為素材，建構成大型資料庫，透過程式設計，呈現如宇宙中炫麗的星象圖互動設計。23日下午3時開幕茶會暨導覽，29日下午3時藝術家講座，歡迎鄉親踴躍參與。