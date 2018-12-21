新北市長當選人侯友宜今（21）日公布小內閣的名單，除人事、主計、政風、警察是一條鞭外，24位局處首長中，包含人事處長在內共10位女性；其中，又以秘書處長饒慶鈺最受矚目，她姐姐饒慶鈴為台東縣長當選人，父親是立法院前副院長饒穎奇。



侯友宜小內閣的名單如下，首席副市長陳純敬（前內政部次長、交通部次長、工程會副主委，現任台灣世界展望會會長，62歲）、副市長吳明機（經濟部中小企業處處長，50歲）、副市長謝政達（前新北市政府勞工局長，54歲）；秘書長林祐賢（現任新北市政府副秘書長，61歲）、副秘書長邱敬斌（現任新北市政府副秘書長，52歲）、副秘書長林芥佑（前新北市政府秘書處長，52歲）。

地政局長康秋桂（女，現任新北市政府地政局長，61歲）、新聞局長蔣志薇（女， CloudMiles策略長，41歲）、文化局長蔡佳芬（女，台大創新設計學院助理教授，42歲）、秘書處長饒慶鈺（女，台北市政府參事，45歲）、經發局長何怡明（女， 經濟部工業局工業區組副組長、世正開發股份有限公司董事，47歲）、原民局長羅美菁（女，行政院原住民族委員會教育文化處專門委員，49歲）。

客家局長林素琴（女，新北竹圍國小校長，52歲）、衛生局長陳潤秋（女，行政院衛福部國健署副署長，61歲）、社會局長張錦麗（女，現任新北市政府社會局長，58歲）、研考會主委林豐裕（行政院內政部警政署刑事警察局科技犯罪防制中心主任，50歲）、城鄉局長黃一平（台灣國際造船公司籌備辦公室主任，54歲）、水利局長宋德仁（現任新北市政府水利局副局長，59歲）。

捷運局長李政安（現任新北市政府捷運局副局長，53歲）、交通局長鍾鳴時（現任新北市政府交通局副局長，62歲）、民政局長柯慶忠（現任新北市政府中和區長，50歲）、 勞工局長陳瑞嘉（行政院勞動部勞動力發展署中彰投分署分署長，51歲）、教育局長張明文（行政院教育部參事，50歲）、財政局長李泰興（行政院交通部主任秘書，53歲）。

法制局長黃怡騰（現任新北市政府法制局長，60歲）、工務局長朱惕之（現任新北市政府工務局長，49歲）、消防局長黃德清（現任新北市政府消防局長，53歲）、環保局長劉和然（現任新北市政府環保局長，54歲）、觀旅局長張其強（現任新北市政府新聞局長，53歲）、農業局長李玟（現任新北市政府農業局長，50歲）及警察局長胡木源、人事處長郭素卿（女）、政風處長王文信、主計處長鄭瑞城。