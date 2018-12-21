海峽兩岸（溫州）民營經濟創新發展示範區系列報導 (六)

溫州因為與台灣地緣相近、人緣相親、習俗相似、商緣相連，促成溫州 2015 年獲大陸中央批准為海峽兩岸（溫州）民營經濟創新發展示範區（以下簡稱示範區）。近三年下來，隨著示範區建設的推進，交通、教育、旅遊、慈善、生態農業觀光、醫療養生、文創產業等等，溫州人生活中的台灣元素也就越來越多。

因此在溫州，買「台貨」就如同在台灣一樣方便。由於溫州每年都會舉辦台灣名品展、文博會台灣館、農博會台灣館等涉台會展，展示銷售的台灣產品琳琅滿目，可以說是應有盡有。

在溫州的洞頭區的台灣觀光工廠裡，各類台灣特產一應俱全，當地還在全力推進對台小額貿易，將更多的台灣商品行銷大陸各地。

除了洞頭之外，根據溫州市的規劃，下一個三年，蒼南與樂清都將成為示範區推動溫台交流合作的新引擎。從 2018 年到 2020 年，洞頭區將開展兩岸文化旅遊交流合作區、樂清市則開展兩岸先進製造業基地、蒼南縣也將開展兩岸民間資本市場准入先行區建設並取得成效。

根據溫州市台辦有關負責人介紹，在洞頭的兩岸文化旅遊交流合作區將以兩岸半屏山及閩南文化旅遊資源為基礎，打造海峽兩岸同心小鎮，推進對台經貿、民宿發展、旅遊交流、青年創業重點領域專案建設。同時也將開展台胞在事業單位就業試點，並對台開放影視領域，打造兩岸影視文化產業合作基地。

而在樂清區方面，則以加強當地民營企業與台灣資金、技術、人才、貿易合作為基礎，創新推動兩岸民營企業技術聯合、融資合作、市場聯盟，加強內外溫商與台商互動合作，建設兩岸智慧製造企業轉型輔導基地，推行「溫商董事長、台灣總經理」的企業管理機制，探索「民資+台智」的兩岸經貿交流合作新模式。

此外樂清區也將繼續開展兩岸海上名山文化節、兩岸南懷瑾國學交流、兩岸融合家鄉行等對台交流活動。

至於蒼南區未來三年則將全方位對接台灣優勢產業。如在教育領域，當地以浙台（蒼南）經貿合作區為平台建設基礎，推進民辦教育綜合改革試點，吸引台資合作辦學，創新民辦教育辦學模式。同時在醫療領域，也將導入兩岸醫療健康、民政養老等領域優質資源。



此外在農業領域，優化調整、加快建設國家級台灣農民創業園，借鑒台灣精緻觀光農業技術理念和落實惠台政策，讓台資及兩岸合作農業企業能夠與大陸農業企業同等享受農機購置補貼、產業化重點龍頭企業等農業支援政策和優惠措施。

溫州與台灣之間日益緊密的經貿合作，交流交往，也讓越來越多的台灣青年瞭解溫州，看好溫州。近年來，已有 65 名台灣博士人才被在溫高校、企業引進，在溫州安家立業。當地還推出了《關於鼓勵台灣同胞在溫投資、學習、創業、就業、生活政策彙編》142 條惠台措施，保障台灣民眾在溫州創業就業沒有後顧之憂。