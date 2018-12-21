高雄市長選戰落敗後，前立委陳其邁經常在臉書開直播和粉絲互動，暖男形象深入人心，不受敗選影響人氣反而逆勢成長。今（ 21 ）日陳其邁更是前往台中和同樣選戰失利的林佳龍合體，兩人逛光復新村喝咖啡。林佳龍敗選後一樣以暖男形象再出發，兩人互相勉勵「落選是當選的開始」，林佳龍笑稱韓流會過去、春天會來，陳其邁則是說「盧秀燕姊姊壓力很大，幫她加油」，場面溫馨。

陳其邁和林佳龍兩位同是高人氣的民進黨中生代政治明星，並沒有因選戰失利而喪志，積極改用直播和民眾互動，沒距離的親民暖男形象增加了不少粉絲支持。對於兩人今日在台中合體，陳其邁笑說，「我是來安慰他啦！」表示自己是第一次來光復新村，特別選在這邊約會，看一看老朋友（林佳龍）最留念的地方。林佳龍則在直播時不忘介紹光復新村環境和目前狀況，稱讚協助青年創業的「摘星青年築夢台中計畫」，同時活化老舊建築，帶來觀光人潮。

隨後兩人閒話家常，陳其邁細數過去兩人同樣在台大參加學運出身，林佳龍先當行政院發言人，他後來接手；之後陳其邁先當行政院副秘書長，這次換由林佳龍接棒副秘書長；今年九合一選兩人同樣參選直轄市長，同樣落敗，兩人從政經歷可說非常有緣份。林佳龍笑稱「落選是當選的開始」，陳其邁接話「現在兩人都落選了，不過我們在『光復』新村」。林佳龍和陳其邁擁抱時還說「今天我沒有莎莉，但現在有邁邁」好交情一覽無遺。

至於談到台中市和高雄市未來的情況，林佳龍笑稱陳其邁這次不小心遇到韓流，但「韓流會過去春天會來」；陳其邁則稱讚林佳龍這幾年成功改造台中，「盧秀燕姊姊接林佳龍後面當市長，壓力非常大，幫盧秀燕加油」，相信一棒接一棒，未來盧秀燕市長也會全力以赴。