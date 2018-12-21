台灣是個重視人際關係的社會，一年的24個傳統節氣中，就有不少節日讓家族團聚，而冬至這一天也不例外，同時還要與家人一起吃湯圓，對抗越來越強的寒冬。然而，在舊時代的社會裡，冬至還有下面這些習俗。

有關冬至的介紹，各位可以先閱讀〈24節氣食譜／冬至大如年 團圓暖呼呼吃湯圓〉這篇文章，可以了解到，冬至除了祭祖祀神、家人團圓，各地的風俗也不太一樣。

在吳瀛濤所著的《台灣民俗》中「冬節」條目下還有一些有趣的記載，其中有以「冬節圓」祭祀家神的習俗，這裡指的家神不是家中拜的神明，而是門窗、桌椅、床櫃，室外的水井、雞舍、牛舍等，簡而言之，就是讓人類能過得舒適以及有生財功能的各類家具與工具。

祭祀的方法也很簡單，早上祭祖完之後，在上述的門窗、桌椅等處黏上一到兩顆的「冬節圓」，以此感謝它們在過去一年的辛勞，同時祈求一家的福氣。書中同時記載，等到這些「冬節圓」乾掉後取下，給家中的小朋友食用，能保佑其正常發育。

而有涉略台灣傳統習俗與故事的朋友一定也聽過因為有某個家具吃不到「冬圓節」而跑去跟玉帝嚼舌根，搞到台灣差點被沉進海底的（恐怖？）故事，這位不開心的朋友叫做「燈猴」，各位有興趣可以去搜索這段精彩的故事。

這一天吃「冬節圓」也有一些小遊戲可以玩，據說每個人拿一碗湯圓，一匙吃兩個，到最後碗裡的湯圓剩下奇數者必是未婚，偶數者必定已婚。如果是賭徒食之，剩偶數者是賭博大贏的吉兆、奇數則是大輸。

又有一說，供奉家具後乾掉的「冬節圓」可以用來占卜懷孕婦女是生男或生女，只要將乾掉的「冬節圓」用火焙烤，以「冬節圓」是膨脹或凹陷來做預測，不過書中沒說清楚到底哪樣是生男，哪樣是生女？

台灣由於族群的融合與多樣性，發展出許多有趣的文化，各位若是知道罕見的冬至習俗，還請不吝與我們一起分享喔。

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