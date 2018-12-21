（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國司法部今天起訴2名中國駭客，並指控中方官員與被告勾結，進行長達十年的間諜活動，竊取數十家公司的智慧財產和其他資料，讓已陷貿易戰的美中雙方再添緊張。

彭博（Bloomberg）報導，兩名中國公民朱華和張士龍今天被控與中國國家安全部協同從事「廣泛」駭客行動，據稱45家美國公司和政府單位，以及十多個在其他國家的公司受害。

起訴書指出，2名被告及其駭客組織APT 10（Advanced Persistent Threat 10）在資安界很出名，竊取包括銀行與金融、電信、生技、汽車、保健和採礦在內各種行業的資訊。

他們也駭入美國海軍，超過10萬人的個人資料被竊取，並成功滲透連接到美國國家航空暨太空總署（NASA）的噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory ）的電腦。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）今天在福斯財經新聞網（Fox Business Network）受訪表示，起訴案無關美中正在進行的貿易談判，但他也強調網路安全始終是談判內容的一部分。

梅努欽說：「美國司法部的作法是把它和貿易談判切割，但基於政府一體，我們非常明確著重於確保美國技術受到保護，美中的談判雖是另外的個別對話，但還是有重要的事情必須解決。」

「華盛頓郵報」報導，美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher A. Wray）說：「簡而言之，中國的目標是取代美國成為世界領先的超級大國，而他們使用不法手段達到目的。」

盟邦也呼應美國司法部的舉動，稱他們越來越有共識，認為北京為登上世界主要經濟和科技強國而藐視國際規範。

美國企業研究所（AEI）中國專家史劍道（DerekScissors）說：「就之像歐巴馬政府所做的，在成千上萬人中起訴少部分涉及經濟間諜活動的中國特工雖屬必要，卻無關緊要。國際譴責可能觸怒習近平，但不會帶給他真正壓力。」

史劍道表示，對美國來說，通過金融制裁打擊受矚目的中國公司會更為有效，包括禁止他們與美國公司做生意。

美聯社報導，網路安全公司Carbon Black執行長凱勒曼（Tom Kellermann）表示，中國國家支持的駭客網攻行為今夏急劇升溫的原因，是為回應與美國貿易戰，以及南海的軍事緊張。

凱勒曼讚許美國司法部鎖定他所謂中國最可觀的駭客組織。他雖不看好2名中國駭客會在美國被訴究，但這不是重點。

凱勒曼說：「中國正在執行一項為期50年的資訊主宰計劃，一個全面性的國家策略，是時候我們該作出回應了。」（譯稿：蘇梨若/核稿：陳亦偉）1071221