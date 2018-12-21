（中央社記者陳朝福高雄21日電）高雄市長當選人韓國瑜將於25日交接就職，典禮場域將實施階段性交通管制並強力取締違規攤販，高雄市警方今天籲請觀禮民眾配合交通管制措施，並搭乘大眾交通工具和接駁車。

「高雄市第三屆市長、副市長及首長就職暨交接典禮」系列活動明天起登場，重頭戲韓國瑜等首長就職暨交接，25日上午8時30分於民生二路與河東路口的「鰲躍龍翔」地標前舉行，由於規劃以「鰲躍龍翔‧南方崛起」為主題，安排愛河夜市嘉年華、街頭藝人及文化團體表演等活動，預估將吸引大批民眾到場。

交接就職典禮場域轄區包括新興區、鹽埕區和前金區，警方擬定階段性交通管制措施，第一階段為舞台搭建期間是22日上午8時至24日零時，路段為河東路、民生二路、大同二路等區段的路邊停車格和民生二路南側路邊停車格。

第二階段為攤架搭設及攤商營業期間由24日零時至25日中午12時。為維護交通順暢和秩序，將強力取締違規攤販。

重頭戲第三階段就職典禮活動為25日上午7時至下午1時，路段包括河東路（含）、五福三路（不含）、成功二路（不含）、中正四路（不含）所圍設範圍；第四階段為攤架拆除期間自25日12時至下午5時。

由於交接小組預估到場人數可能逾3萬人，現場攤位也都已申請抽籤完成，高雄市警方表示，請民眾多加留意各階段相關管制資訊，管制範圍將管制車輛通行與停放，並將視現場人潮狀況彈性調整管制區域與時間。

警方說，管制期間原則全面管制車輛進入，周邊有多處停車場，但區域內住戶、商家與飯店業者車輛彈性開放進出，而非經許可營業攤商，違規設攤將依法強力取締舉發。

民眾搭乘大眾捷運系統可於高雄捷運橘線至O4舊市議會站或O2鹽埕埔站下車；搭乘高雄捷運輕軌則於C11真愛碼頭站或C12駁二大義站下車；搭乘高雄市公車於歷史博物館站、捷運鹽埕埔站、輕軌真愛碼頭站下車。相關交通及停車資訊可上市府交通局網站https://www.tbkc.gov.tw查詢。（編輯：梁君棣）1071221