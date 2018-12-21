（中央社記者陳妍君台北21日電）台北市長柯文哲昨天表示，希望想出台北和上海雙方都能接受的「新名詞」。對此，柯文哲今天說，其實目前城市交流仍有些前提，「要嘛就不要辦，要辦你總是要克服困難去處理」。

柯文哲昨天在「台北上海城市論壇」開幕式後受訪表示，他先前向上海市台灣事務辦公室主任李文輝表達立場，希望想出雙方都能接受的新名詞，以對話代替對抗。

不過，大陸委員會發言人邱垂正回應指出，兩岸關係及政策是中央政府職權，兩岸城市交流應「少一點政治，多辦一點正事」。

對此，柯文哲下午出席「台北國際音響暨藝術大展」時受訪表示：「我們只是丟出這個意見，要怎麼做，其實是中央要去想想看。」

媒體詢問柯文哲，有人解讀他此舉是企圖創造新名詞，奪取兩岸話語權，他怎麼看。

柯文哲坦言，其實目前城市交流「還是有些前提」，「要嘛就不要辦，要辦你總是要克服困難去處理」。

他表示，不管是「九二共識」或「兩岸一家親」，這2個名詞在台灣已經被汙名化，「不管用哪一個名詞都很難用」，「也許大家要去思考一個可以大家都可以接受的方法」。

柯文哲指出，現在每一方都有他的堅持，在大家都堅持的狀態下，如何妥協出一個方案，這種共存共容也許才是比較新的思想。

對於時代力量立委林昶佐認為，柯文哲應揚棄「兩岸一家親」舊思維，柯文哲表示，台灣價值是民主自由、多元開放，特別是民主自由，是我們的核心價值，因此本來就一定會有各種聲音；希望以對話代替對抗，這不僅適用在兩岸，其實在國內也是一樣。

另外，新台灣國策智庫民調顯示，近5成民眾支持柯文哲參選下屆總統，媒體問柯文哲，他怎麼看自己「橫掃藍綠」的支持度。

柯文哲回應說，民調就是這樣，看看就好，「我被藍綠橫掃還差不多」。（編輯：張銘坤）1071221