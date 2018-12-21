（中央社渥太華20日綜合外電報導）加拿大1日逮捕中國華為技術公司財務長孟晚舟後，兩國關係陷入緊繃。加拿大「多倫多星報」今天報導，目前約有200名加拿大人因為各種原因被拘留在中國。

報導指出，這項數據突顯加拿大當局必須謹慎行事，因為他們正處於中國和美國之間一觸即發的國際貿易與安全紛爭，加拿大即是在美國要求下逮捕了孟晚舟。

中國政府拘留第3位加拿大公民莎拉．麥克弗（Sarah McIver）的消息近日引發各界關注，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）昨天談及此事措辭審慎。莎拉．麥克弗因為工作簽證問題被拘留。

杜魯道表示，將領事案件「政治化」或「擴大化」是沒有益處的，因為這實際上可能阻礙他所謂的最終目標，即是確保加拿大人獲釋並安全回到家園。

他還說，每年有「數以萬計」的加拿大人前往中國工作或旅遊，且加拿大外交部要監管發生在中國的「數以百計」領事案件。

加國聯邦政府消息人士告訴「多倫多星報」（Toronto Star），目前約有200名加拿大人被拘留在中國。

但消息人士還告訴星報，每週多達3次逮捕是很常見的，時常涉及加中雙重國籍的問題（中國不承認雙重國籍），或是喝醉酒、吸毒與其他類型的犯罪，還有涉嫌違反簽證規定，只有少數人是政治案件。

中國和加拿大政府將莎拉．麥克弗的狀況，跟前面兩起加拿大人被拘留案件區別開來，指出前面兩人被控危及「國家安全」。

然而加拿大應美國要求逮捕孟晚舟後，莎拉．麥克弗被捕的時間點已引起各界關切，擔憂北京當局正進一步打壓中國境內的加拿大旅客。（譯者：陳彥鈞/核稿：盧映孜）1071221