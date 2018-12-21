立法院前院長、國民黨立委王金平下月將出版口述新書《橋》，加上昨日受訪時透露「2020大概不會留在立法院」，外界關注未來是否會參選總統。對此，王金平今（21）日表示，現在還是講「緣」，「緣」成熟時就會宣布「未來要怎麼走」。王也進一步解釋，他說由上天決定，就是「天視自我民視，天聽自我民聽」，上天會看到、聽到民意，所以是「以民為主，等於是以民意做決定」。

前總統馬英九昨日出版自傳《執政八年回憶錄》，無獨有偶，王金平下月中旬也將出版新書《橋》。對於未為何取名「橋」，王金平今日受訪時解釋，有句話是「船到橋頭自然直」，現在國家有很多問題，大家都期待能處理好，讓這些意見提供給未來的國家領導人，讓國家變成和平、和諧且更為安定進步。

王金平也再次強調，國家目前最需要的有三件事，第一是追求國家的安全，其次是國內要和諧，最後才能追求經濟成長，使人民過好生活。王指出，「現在反正我反對你、你反對我，彼此沒有坐下來好好溝通討論的機會。」

王金平說，「希望未來大家往這方面思考，我當作一個橋，可以做各方面的橋樑，也可以把很多好意見提供給未來國家領導，所以橋有這個重大意義在裡面。」媒體詢問，橋好像容易被解讀成喬事情的「喬」？王表示，怎麼解釋都可以，中國字可以做很多的解釋，希望正面一點「比較健康」。

媒體追問，是否2020真的不留立院？王金平表示，「這麼久了，留給別人繼續努力。」至於是否會參選2020總統，王仍是莫測高深的說，現在還是講「緣」，「緣」成熟時就會宣布「未來要怎麼走」；而他也講過「由上天決定」，就是「天視自我民視，天聽自我民聽」，上天會看到、聽到民意，所以是「以民為主，等於是以民意做決定。」

至於被問到兩度拒絕馬英九邀請擔任副總統？王金平也證實確有其事，第一次是在2007年，馬請當時的國民祕書長詹春柏與他溝通，說會保留一兩個的時間，如果到六月底還沒有的話再找其他人，所以後來馬就找了前副總統蕭萬長。

而第二次是在2011年，馬英九也是請當時的國民黨祕書長到南部，在農曆元月四日邀集地方立委、議長和重要人士到王金平南部的家，提出副總統和立法院長兩項職位，但王金平當下沒有回答，只說以後慢慢考慮。王說，「當年他這麼好意的來邀請我，我也很高興說他這麼重視我、這麼看重我。」

王金平表示，「副總統已經有兩次機會，我為什麼不要？」就是覺得立法院長的貢獻並不會比副總少，他是民意代表出身，在立法院很習慣了，環境非常熟悉，「當時我是這樣看法。」

至於被問到新書的銷售量是否會超過馬英九？王金平表示，不知道，馬先生的書已經是不錯了，聽說第一版印了八千本，又要加印１萬本，這樣已經是很暢銷。

此外，對於國民黨主席吳敦義本週末開始將到各地舉行感恩之旅，王金平認為，「這樣很好」，應該要去跟出力幫忙的人感謝一下。

媒體追問，吳敦義像是要選總統的起手式，王笑說，「很好啊」，若是真的，大家應該覺得高興，黨內終究大家要踴躍出來參與競逐提名；3年前只有前立法院副院長洪秀柱出來登記黨內總統初選，今年如果吳敦義要出來，大家會覺得很高興，這是國民黨帶給人民一個希望。