作為溫州對台交流合作的三大核心平台之一，有著「海上花園」之稱的溫州洞頭區，正積極打造兩岸交流的新熱點。

洞頭與台灣有著極高的相似度。洞頭的狀元嶴港至台灣的基隆港距離為138海哩，是浙江到台灣海上航線距離最近的港口。約有一半洞頭人為閩南後裔，同樣講著閩南話，在年節風俗、婚喪嫁娶、飲食習慣等方面都保留和傳承了相似的傳統。

如今，在溫台交流合作中，以建設兩岸文化旅遊交流合作區為定位的洞頭，在全力推動「同心小鎮 」建設，打造最具台味生活社區的同時，也在積極推動對台小額貿易的重新啟動。2016年「浙台合作周暨洞頭對台經貿合作洽談」考察活動期間，洞頭永宏集團有限公司就與台灣簽訂了對台小額貿易及物流合作意向書。

據永宏集團有限公司負責人介紹，經過兩年多的籌備，目前專用碼頭和專營公司的架構已經基本籌備到位，台灣水產品、水果、醫美生技、電子科技產品等在大陸市場前景十分廣闊。

洞頭區台辦負責人表示，深化對台小額貿易發展，進一步提升兩岸交流合作品質是區委區政府未來三年重點工作之一。洞頭區將加快推進狀元嶴港區建設，建成對台小額商品交易免稅市場、保稅專區（倉庫），建成自由貿易試驗區，拓展對台集裝箱班輪。

同時，洞頭亦將大力推進對台小額貿易。繼續做大做強農副產品貿易，鼓勵進口台灣特色商品和先進技術、關鍵設備、重要資源。建設台胞台商旅遊接待服務中心、兩岸跨境電子商務園、台灣農產品展銷中心、對台物流倉儲中心等等。

此外，洞頭區將加大口岸通關政策支撐。分步分類複製推廣上海及廣東、天津、福建自貿區的海關監管創新制度，提高通關便利化水準。推進國際貿易「單一視窗」建設，探索推動口岸管理「一站式作業」改革，為通關便利提供資訊化支撐。對台貿易貨物實行24小時預約通關服務，對來自台灣的先進設備、關鍵零部件產品實行優先報關、報檢、查驗和放行。