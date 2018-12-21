（中央社記者郭芷瑄屏東縣21日電）屏東縣政府以違反「人民團體法」規定，要求縣議員蔣月惠解散所經營的「羅騰園肢體殘障服務協會」，蔣月惠說，羅騰園未向政府申請補助款，縣府要解散協會，希望不要沒收捐款。

蔣月惠今天將縣政府要求解散羅騰園的公文貼在臉書。屏東縣社會處長劉美淑表示，縣府今年清查轄內2200多個人民團體，於7月、10月要求83個沒依法申報相關理監事、會員大會會議紀錄及財務營運報告等的社團依法作業，目前仍有51個社團沒有依法提報，羅騰園只是其中之一，縣府一切依法作業，並沒有針對性。

蔣月惠表示，「羅騰園肢體殘障服務協會」的財產全部來自捐款，她自己個人在街頭募款、縣議員的薪水捐出及競選補助款等，這20多年來就捐出了三、四百萬元，其他捐款人都是衝著羅騰園服務弱勢而捐款，雖然說，依法解散社團要清算財產，如果縣府要沒收財產，是不是要把這些錢還給捐款人。

目前羅騰園有6個院生，蔣月惠表示，羅騰園還服務流浪狗、社區弱勢人士，她還有很多案件要服務，不想耗時間在磨合理監事，所以，縣府要解散「羅騰園肢體殘障協會」，她未來也會再以「羅騰園」之名再成立另一個協會，只是有可能捐款人拿不到節稅收據。

蔣月惠今天將這次競選領得的縣議員選票補助款、選舉保證金，捐給「羅騰園肢體殘障服務協會」，同時發放白米等物資給社區弱勢人士，也在臉書公布羅騰園今年的財務收支。（編輯：吳佳穎）1071221