（中央社記者侯姿瑩台北21日電）前大阪辦事處長蘇啓誠輕生將滿百日，蘇啓誠遺孀日前發布書面聲明指出，蘇是「不想受到羞辱」以死明志，對此，外交部今天回應，「充分理解並表尊重」，也希望各界能還給家屬一個平靜的空間。

今年9月燕子颱風重創日本關西機場，大阪辦事處因網路瘋傳未提供國人妥善協助，而飽受抨擊，9月14日蘇啓誠在寓所自戕身亡，「假消息」被認為是這起悲劇的主因。蘇啓誠遺孀日前接受電視台專訪，並發表聲明強調，蘇的遺書未提及假新聞造成壓力，他是「不想受到羞辱」、不願「最後蒙受他人強加之汙點」才選擇以自戕的方式，捍衛名譽。

聲明也指出，蘇啓誠絕無憂鬱症，遺書只有家屬看過，家屬目前仍保留蘇啓誠的手機通聯記錄與手寫遺書，而外界諸多說法，有刻意誤導視聽、卸責之嫌。

對於家屬聲明，外交部表示「充分理解並表尊重」，也呼籲外界停止炒作或對相關訊息進行臆測，還給家屬平靜的空間。

不過，在蘇家家屬發出聲明後，部分媒體報導，檢討會召開前一天，台灣日本關係協會秘書長張淑玲與蘇啓誠有過一通20分鐘的關鍵電話，張對蘇的言詞苛刻，並且威脅恐嚇，讓蘇備感壓力。

對此，外交部鄭重澄清，外交部長吳釗燮從未授權台日協秘書長、或任何其他同仁致電蘇處長，媒體報導稱「授權通話20分鐘，絕非實情」，也期盼社會各界勿輕信謠言，以訛傳訛。

另外，針對媒體指蘇啓誠因可能遭調職、記過，且被預告辦事處同仁考績全部丙等而輕生，外交部則強調，公務人員懲處須先確認責任歸屬，並依公務人員考績法及相關規定，提交考績會討論後，才可能做成懲處決議，在未完全釐清責任前，沒有啓動懲處程序的問題。

外交部說明，年終考績均於年底作業，不可能在事發當時，未經相關評核程序，即決定考績結果，有關蘇啓誠可能調職的傳言，外交部說，「絕無此事、絕非事實」。（編輯：陸倩瑤/林淑媛）1071221