為了關心長輩們的行車安全，高齡駕駛人駕照管理制度自民國106年7月1日實施，嘉義市監理站表示新制度實施以後，普通駕照的有效期限都是到75歲止，民國31年7月1日(含)以後出生或民國31年6月30日(含)前出生有違規記點或吊扣駕照情形的長輩，記得收到通知單或接到電話通知後，請儘速辦理換照。另請各位鄉親特別注意，免收駕照規費優惠補助措施將於107年12月底截止，108年起換照的民眾，每張駕照規費需付50元。

當日鄉親有洽詢事項或同意繳回駕照，可至現場填寫同意書一併辦理。現場完成換照或自願繳回者，嘉義市監理站贈送1張限量價值200元的悠遊卡(每人限領1份)，送完為止。

高齡鄉親可利用時間預先至就近衛生所、公立醫院或代辦所辦理身體檢查縮短辦理時間，體檢單位(體檢費用依各檢測單位收費標準收費)如下：嘉義縣民雄鄉衛生所、嘉義縣竹崎鄉衛生所、嘉義縣中埔鄉衛生所、嘉義縣梅山鄉衛生所、嘉義縣阿里山鄉衛生所、嘉義市東區衛生所、嘉義市西區衛生所、信合美診所、慶昇醫院、王國哲診所、聖馬爾定醫院、嘉義基督教醫院、衛生福利部嘉義醫院、嘉義榮總醫院等單位。

嘉義市監理站陳寳全股長表示辦理換照應經體檢合格及通過認知功能測驗(或檢附無患有中度以上失智症證明文件)，目前因部分衛生所只辦理體檢項目未辦理認知功能測驗，嘉義市監理站為服務鄉親避免舟車勞頓，1、2月份持續下鄉服務高齡駕駛，並派員到場辦理做認知功能測驗及換照服務。時間及地點如下：

108年1月7日(星期一)：嘉義縣中埔鄉衛生所，上午9時至11時

108年1月8日(星期二)：嘉義縣阿里山鄉鄉公所，上午10時至下午15時

108年1月18日(星期五)：嘉義縣民雄鄉衛生所，下午14時至16時

108年1月22日(星期二)：嘉義縣梅山鄉衛生所，上午9時至11時

108年1月24日(星期四)：嘉義市西區衛生所，上午9時至11時

108年1月30日(星期三)：嘉義市東區衛生所，上午9時至11時

108年2月25日(星期一)：嘉義縣溪口鄉衛生所，下午14時至16

108年2月27日(星期三)：嘉義縣竹崎鄉衛生所，上午9時至11時