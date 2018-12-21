高雄市的日商企業居所有外商之冠，為鼓勵外商繼續投資高雄，高雄市政府昨(20)日晚間在林皇宮舉行第9屆「2018年高雄市優良日商表揚典禮」，頒獎給今年度獲選的「台精化學工業股份有限公司」、「太洋製膜股份有限公司」、「京瓷洲際電子股份有限公司」等3家優良日商，同時也歡迎「台灣賽諾世股份有限公司」、「中鹿營造股份有限公司」、「日商夏日時光工房股份有限公司」等3家新進日商。在歲末年終之際，近200位高雄與日本企業貴賓齊聚互道祝賀，現場滿溢熱鬧愉快氛圍。

高雄市政府表示，日本與高雄淵源深厚，高雄建港百年、城市規劃及鐵路等，都與日本當年的規劃有關，也一直保持著友好關係。日本也是台灣第三大貿易夥伴以及外資與技術的主要來源，目前高雄有248家日資企業，投資金額達新台幣574億元，對於高雄市在外貿成長、技術創新、社會公益、長期投資及其他雙邊實質關係等方面貢獻良多。

此次獲得優良日商表揚的3家公司在地深耕超過20年，提供市民穩定的就業機會，對高雄的經濟貢獻良多，其中「台精化學工業股份有限公司」主力產品為工業用樹脂，是台灣第一家獲得ISO 9001、ISO 14001檢驗認證的化工廠；「太洋製膜股份有限公司」生產具有柔軟、肌膚觸感良好特性的薄膜製品，應用在嬰兒紙尿褲產品；「京瓷洲際電子股份有限公司」專精於應用在變壓器電流轉換的整流二極體製造加工及外銷，產品提供快速、高品質，深受客戶信賴。3家公司在不同專業領域各擅勝場，但共同點都是熱心社會公益活動，對於提供學子學習資源不遺餘力。

在3家獲得推薦的新進日商中，「台灣賽諾世股份有限公司」正於南科高雄園區生產顯示器用偏光板保護膜，產能已滿載，正規劃擴增產線；「中鹿營造股份有限公司」則因在高雄進行綜合物流中心等大型專案工程計畫，派遣日本人幹部常駐高雄，同時也以新進會員的身分加入高雄日本人會；「日商夏日時光工房股份有限公司」則為首家進駐DAKUO數創中心的日本遊戲商，進駐2年期間，積極在台培育遊戲開發人才，招募台灣大學生到日本總社實習，並已聘用超過25名台灣技術青年人才，透過該公司在高雄成功的紮根經驗，帶動了日本遊戲商來高雄設點的意願。