（中央社香港21日綜合外電報導）美國華府新的政治亂流和美中關係憂慮再起，使今天亞洲股市大體走低。美國聯邦準備理事會（Fed）的政策未見鬆緩，讓投資人不安，持續引發全球股市挫跌。

美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）被視為易衝動總統川普身旁一股節制的力量，他的請辭加上聯邦政府停擺的威脅在即，讓投資人開始警惕，在此同時，全球成長轉弱的疑慮也升溫。

全球兩大經濟體美國和中國的緊張關係升溫，也使市場不安。美國司法部指控2名中國駭客，與中國國家安全部天津國安局合作後，中國也對美國予以反擊。

美國官員表示，這顯示中國國家主席習近平沒有履行他阻止網路犯罪的承諾，但北京當局憤怒回應，並指控華府「捏造事實」。與此同時，中美雙方正為下個月解決貿易衝突的談判做準備。

股票交易商CMC Markets and Stockbroking首席市場策略專家麥卡錫（Michael McCarthy）表示：「美國政府可能關門及美國指控中國網攻，助長市場對經濟成長的疑慮。」

日股今天首當其衝，日經225指數下跌1.11%，擴大熊市跌幅，創下15個月來新低。亞股向10月以來最差週線走勢邁進。

陸股上證綜指下跌0.79%，澳洲S&P/ASX 200指數下挫0.69%，新加坡股市富時海峽時報指數挫跌0.15%。

香港恆生指數上漲0.51%，南韓Kospi指數小漲0.07%，台北股市微漲0.02%。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1071221