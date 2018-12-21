挑戰觀眾神經、處處充滿危機的Netflix年度壓軸電影《蒙上你的眼》，眾星雲集個個來頭不小，除了網羅奧斯卡影后珊卓布拉克之外，還找來許多演技精湛的演員，包括曾以《美國恐怖故事》獲得金球獎的最佳女主角莎拉寶森、兩度入圍奧斯卡的約翰馬可維奇，以及在《月光下的藍色男孩》中嶄露頭角的崔凡特羅德、《派特的幸福劇本》的賈姬威佛等。

在電影中，珊卓布拉克、約翰馬可維奇、崔凡特羅德、賈姬威佛等人，一起關在不見天日的房子中，這群人除了面臨可能隨時入侵的怪物威脅，還要面對彼此之間產生的猜忌、相互懷疑的心理壓力。尤其是生性疑神疑鬼、完全不相信任何人的約翰馬可維奇，從一開始就與屋子裡的所有人敵對，甚至還跟珊卓布拉克兩人拿槍對峙，完全展現出老戲骨的飆戲快感，也讓觀眾感受到緊張氣氛高漲。

此外，在《月光下的藍色男孩》飾演長大成人男孩的崔凡特羅德，則讓珊卓大加讚揚，甚至跟導演說：「我想不出比他還更適合這個角色的人選！」崔凡特在片中親身體驗蒙著眼開車的可怕經驗，感受車子輾壓屍體的恐怖氣氛。

《蒙上你的眼》講述在末世中人類看到可怕異象，外出時必須蒙上自己的眼睛，否則就會遭遇不測。當懷孕的珊卓布拉克與姊姊（莎拉帕森 飾）一踏出產檢醫院，姊姊因為親眼看見可怖怪物造成翻車意外，逃出生天的珊卓與一群人躲進一棟房子裡面，包括疑神疑鬼的約翰馬可維奇、看似溫厚待人的崔凡特羅德和賈姬威佛，這場災難將為他們帶來什麼樣的後果？《蒙上你的眼》將於本周五12/21 全球Netflix首播。