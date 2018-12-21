（中央社倫敦21日綜合外電報導）遭無人機大鬧逾24小時的英國蓋維克機場今天重新開放。由於一架無人機與警方狙擊手、軍方在機場大玩貓捉老鼠，使得數十萬名旅客行程大亂，英國警方表示，正考慮擊落無人機。

路透社報導，英國第二繁忙的蓋維克機場（Gatwick Airport）受到無人機騷擾後，所有班機被迫停飛後，跑道今天重新開放，但只有有限航班能起降。這是蓋維克機場自2010年因冰島火山灰飄來關閉後，最大規模的干擾事件。

蓋維克機場表示：「機場跑道目前可以使用，有限航班能夠起降。」

法新社報導，英國警方今天正在考慮擊落無人機，由於無人機造成許多班機延誤，機場大亂，蓋維克機場旅客面臨第3天班機混亂。

警方表示，自從19日晚上關閉機場跑道，在機場附近傳出超過50次目擊無人機情形，這是一個「戰術性選項」。

警方和機場當局相信，無人機是蓄意擾亂機場。這是蓋維克機場一年中最繁忙時期之一，使得數十萬人耶誕節前夕受困在機場。

英國當局20日請求軍方提供支援，協助警方追緝無人機操縱者。

總警司丁萊（Jason Tingley）說：「我們將盡一切所能把無人機逐出這片天空，移除這項干擾，讓蓋維克機場回歸正常。」警方先前不希望將無人機擊落，擔心流彈可能造成誤傷。（譯者：葉俐緯/核稿：劉學源）1071221