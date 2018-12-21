（中央社記者蕭博文台北21日電）中國國民黨台北市立委補選參選人、市議員陳炳甫今天說，這幾天積極拜訪士林區重要地方人士，希望下週開始士林區的掃街拜票行程，爭取士林選民支持。

甫連任成功的台北市議員陳炳甫，議員選區是北市中山、大同區，日前接受國民黨徵召，投入台北第2選區（士林、大同）立委補選，將與民主進步黨的何志偉、台北市觀傳局長陳思宇競逐立委席次，如何爭取士林區選民支持，成為外界關注焦點。

陳炳甫今天以台北市體育總會棒球協會理事長身分，出席台北城市盃青少年棒球錦標賽開幕典禮，會前接受媒體聯訪。

媒體詢問，代表柯家軍參選的陳思宇姑姑陳靜敏表達力挺自己黨籍參選人何志偉。陳炳甫對此未表意見，僅說其實沒特別關心其他參選人動態，重點是自己要加倍努力。

至於競爭對手民進黨參選人何志偉近日頻頻到大同區拜訪基層，陳炳甫認為，大同區也是何志偉爭取立委補選的選區，積極拜票無可厚非。

陳炳甫說，待掃街、拜票與造勢活動確定後，一定會向黨內前輩大老請益拜託，對他而言，爭取支持者與國民黨組織的堅定支持是最重要的事情。

另外，陳炳甫還表示，他在士林區是比新人還新的參選人，這幾天勤於拜訪士林基層，希望經由地方人士的帶領，於下週起展開掃街拜票行程。（編輯：梁君棣）1071221