（中央社記者葉子綱雲林縣21日電）綠營在九合一選舉失利後，經濟部、勞動部今天到雲林聽中小企業的心聲，針對中小企業融資輔導、工廠臨時登記與勞基法，檢討再檢討，持續深耕在地化服務。

民主進步黨籍立委蘇治芬邀經濟部次長龔明鑫、勞動部次長施克和及中小企業信用保證基金董事長蔡憲浩等人，下午在虎尾舉辦中小企業貸款及輔導座談會。

蘇治芬指出，12月1日總統蔡英文到雲林聽取基層心聲後，今天由她邀集中小企業座談，期能促進政府與企業交流，聽取檢討意見及需要協助之處。

與會中小企業反映來不及申請工廠臨時登記，龔明鑫指出，現在全國6萬多家農地工廠，扣除已有臨時登記、營業規模不須登記、實際非工廠營運（如倉庫）等，還有3萬1000多家工廠未納管，一視同仁強制停業或拆除，將影響地方經濟與勞資生計。

龔明鑫表示，未來經濟部將以全面納管、輔導改善及合法經營三步驟依序前進，持續與內政部、農委會等協調，明年會提出「工廠管理輔導法修正草案」，將2016年5月20日前成立的工廠納管，在無公安、污染及合法繳稅原則，全面輔導改善。

對於現場反映第一線勞檢員不通人情，沒有給廠商完整輔導就開罰的情形，施克和回應，被勞檢的中小企業很多，行政部門仍以輔導為先，按照比例原則斟酌個案情節處理，不會隨便就處罰，實際上被處罰的比率很低。

施克和不諱言表示，行政部門需要與基層勞資多加強溝通，基層有任何問題也可以隨時與勞動部聯繫，勞動部會研擬例如進場檢查「模擬考」的遵循法令選項，代替直接開罰，至於外勞議題，行政院已研擬「新經濟移民草案」送立法院，以回應業界需求。（編輯：吳佳穎）1071221