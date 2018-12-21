隨著聖誕節的腳步越來越靠近，校內各處也都換上應景的裝飾。明道大學國際學生聯誼社為迎接聖誕節的來臨，邀請材料與能源系、精緻農業系及資訊傳播系3系，特別舉辦「誕願有你(Joy with You)」活動，邀請全校師生參加聖誕派對，一起歡慶過佳節。



「誕願有你」派對上，國際學生聯誼社來自：日本、韓國、史瓦帝尼、外蒙古、泰國及馬來西亞等9國30位同學，輪番上陣大秀歌喉及舞藝，3位史瓦帝尼學生一連演唱2首英文歌，純淨嗓音搭配上誠摯的情感，讓台下不少觀眾深受感動。



日本同學演唱日文歌曲時加上輕快的舞蹈動作，活潑、可愛的表演贏得不少鏡頭。台上表演越發精彩，台下也不惶多讓。許多同學隨著音樂扭腰擺臀，更有人忍不住技癢，現場尬起舞來，場內氣氛High到最高點。



為了替晚上的舞會暖場，20位來自菲律賓、日本、韓國、印尼的各國的學生，換上代表各國的傳統服飾到學校各處快閃「報佳音」，以各國語言帶來聖誕祝福，並邀請觀眾們一起參加晚上的派對。



學生們頭戴聖誕帽、手拿自己的國旗，演出帶有聖誕節氣息的歌舞，整齊劃一的動作加上大大笑容，觀眾們熱情地一起打節拍，讓過節的歡樂氣氛感染了整個校園。表演結束後，學生們拿出準備好的糖果、餅乾，化身聖誕老人分享給每一位觀眾。



來自馬來西亞的活動總召林俊匯表示，國際學生聯誼社每年都會舉辦聖誕節活動，今年「誕願有你」舞會籌備期約1個月時間，這次的活動不僅促進國際學生的交流，也讓本地生與國際生增加相互認識的機會，過程中最感謝國際事務處及華語中心的支持與協助，看到參加同學們的反應，國際學生聯誼社有信心，讓往後每年的聖誕活動參加人數越來越多。

