為整合地區所屬機構服務效能，彰化縣榮民服務處21日邀請鄰近榮服處及榮民之家、臺中榮民總醫院等單位，召開中部地區協調聯繫會議，藉此提升各機關間橫向聯繫，以擴大資源整合運用與相互支援，精進各項服務照顧工作，希望能建立各單位間聯繫、協調及支援機制，以達「聯繫情誼、建立溝通窗口、相互支援、擴大服務」目的，使服務照顧退除役官兵及眷屬得以順利遂行。

為整合中部地區各醫療、安養及服務機構服務效能，提升服務照顧退除役官兵及眷屬，21日召開中部地區協調會議，召集臺中榮總及埔里、嘉義分院、中彰、彰化、雲林、白河榮家、苗栗、臺中、南投、嘉義榮服處等12個單位，各單位均由相關主管出席與會。

地區協調聯繫會議由彰化榮服處副處長游文勇主持，首先轉達輔導會近期重要政策及工作指導，再來由各單位針對長照社福政策、就學就業促進、推動遺孤認養及高齡醫療照護等議題進行專案報告，期能透過會議讓與會者均能了解各個單位的資源能量。

游文勇表示，定期召開中部地區協調會議的本意，就是希望能連結不同體系的資源，尤其榮服處人力資源畢竟有限，很難靠自身公部門資源的滿足榮民眷需求，所以將輔導會體系內的醫療及安養機構連結在一起就格外重要，另在輔導會的指導之下，也致力於連結地方社福資源，當然其中也有很多愛心企業加入義行，讓弱勢榮民眷感受到社會的溫暖。

游文勇指出，會議最後各單位針對如何衡向連繫及作法實施研討，各單位均提出相關建言，討論相當熱烈，以完善各單位間聯繫、協調及支援機制，建立彼此默契與共識，並達「聯繫情誼、建立溝通窗口、相互支援、擴大服務」目的，使服務照顧退除役官兵及眷屬得以順利遂行，進而使資源運用最佳化，滿足在快速多變社會中，退除役官兵及眷屬多樣性需求及即時性問題解決，提升服務照顧退除役官兵及眷屬能量。

