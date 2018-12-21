高市警局林園警分局大寮分駐所日前接獲110報案表示在高雄市大寮區內坑路上有停車糾紛，遂立即派員前往處理，發現該處停車空地為是三方共同使用，其中兩派人馬因為停車問題找來調解委員幫忙，沒想到調解的人才剛進門，就遭玻璃工廠的人用酒瓶打破頭，甚至還被碎酒瓶刺進腹部，現場一發不可收拾，連員警趕來制止，都差點爆發二次衝突。

今年12月20日晚間22時09分許，接獲110報案表示在高雄市大寮區內坑路上有停車糾紛，遂立即派員前往處理，到場後得知該處是1間三合院，而民眾張○麟(60年次)與宋男(59年次)在此租屋居住，且與民眾莊男(50年次)、黃男(38年次)、黃男(38年次)等人同住於該三合院中之不同房子，因張○麟一方在租賃處外喝酒、莊男一方則在同三合院之另一邊泡茶，當時莊○益一方之黃簡○金前往張○麟一方，並請宋男將停放在三合院出入口之自小客車移置以利友人開車進入，因雙方都相互同意，警方協調完畢即離去。

不料當晚11時左右，莊男與黃男等人到張男一方飲酒處，請其將該處空地花盆移置以利共同停車，雙方一言不合，又再發生口角互毆，林園警分局再次獲報後，立即出動快打部隊及保大支援2警網到場制，現場並由偵查隊偵查隊偵查佐許唐銘舉槍嚇止雙方。

事後除將受傷之莊男、黃男、邱男(60年次），因腹部遭張○麟一方之黃男(82年次，係張○麟員工)以酒瓶刺傷，送高雄長庚醫院送醫醫治外，現場人員悉數帶返所依法偵辦。