（中央社記者江明晏台北21日電）中華電信基金會2009年開啟的「蹲點‧台灣」計畫至今邁入第十年，今天舉行感動傳承典禮，邀集全台30個社區與大學生齊聚一堂，並發表集結10年500位青年熱血足跡的新書出版。

中華電信基金會今天舉辦「2018中華電信基金會感動傳承」典禮，展現2018年成果並頒發第十屆「蹲點‧台灣」得獎同學名單，同時發表集結了10年500位青年熱血足跡的新書「青春，壯遊！：翻轉人生的夏日小旅行」新書出版。

教育部次長范巽綠、中華電信董事長鄭優、政治大學傳播學院副院長陳儒修、台新銀行公益慈善基金會執行董事鄭家鐘、5% Design Action社會設計平台總監黃柏菁、台灣棋院秘書長盧怡靜等均與會共享成果。

中華電信基金會表示，2009年開啟的「蹲點‧台灣」計畫至今已邁入第十年了，第十屆「蹲點‧台灣」共有來自22所大專院校、34個科系的56位大學生組隊參加，同時為能拓展與深化社區影響力，首次與「5%Design Action社會設計平台」合作，導入「業界設計師」和同學一起下鄉蹲點，共同為社區把脈並發想創新提案，參與的台中水源地文教基金會、彰化縣莿仔埤圳產業文化協會以及花蓮鐵份部落代表均表示在與設計師對話的過程中，獲得許多啟發，並與設計師開啟了後續的合作機會。

今年「蹲點‧台灣」更將觸角延伸到海外，由越南新二代大學生帶著媽媽和兩位同學，共五組團隊返回越南家鄉蹲點拍攝紀錄片，新二代更加珍視自己的背景，也看見不一樣的越南。

中華電信基金會自2006年起，於全台鄉鎮建置「數位好厝邊」，至2018年已有85個據點，結合中華電信的數位專業，從各方面縮短城鄉落差，除針對長輩與孩童開辦手機與平板等數位應用課程，也透過實體與虛擬管道推廣在地產業，並從源頭提倡友善土地；同時導入大專青年蹲點協助社區事務並記錄在地故事、保留在地文化，透過長期深耕社區一起傾聽在地的聲音。（編輯：黃國倫）1071221