（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國國防部長馬提斯的經驗與堅定，普遍被視為是平衡川普總統飄忽不定作風的一股力量，如今馬提斯為了抗議川普從敘利亞撤軍以及擯棄國際盟友，決定請辭求去。

「紐約時報」（New York Times）今天引述美國官員的話報導，川普昨天不顧資深顧問的反對，宣布自敘利亞撤軍，馬提斯（James Mattis）今天帶著寫好的辭職信前往白宮，但仍抱著最後一絲希望，試圖說服川普改變心意，但是遭到拒絕。

陸戰隊退役四星上將馬提斯返回國防部，命令助理列印50份辭職信給部內同仁。

馬提斯在信中說：「我堅信，必須尊重盟邦，也必須明辨惡人與戰略競爭者。」

他強調：「您（川普）有權找一位和您觀點更為一致的國防部長，我相信我現在辭職下台是正確決定。」

馬提斯的辭職信是來自川普政府內部最尖銳且最公開的抗議，批判川普擯棄盟邦與合作關係，而這正是二次大戰結束以來美國安全的支柱。

這也是1980年以來，首次有內閣重要成員因為重大國安議題而辭職。

1980年，國務卿范斯（Cyrus Vance）辭職，因為他不滿卡特總統（Jimmy Carter）決定營救深陷伊朗的美國人質，范斯認為這是不明智之舉，營救行動最後以悲劇收場。

馬提斯在辭職信中並未點名批判任何決策，而是譴責川普對全球事務的作法重創了美國的影響力與權力。

他指出，美國的核心利益在於「對盟邦提供有效的領導」。他並且特別強調北大西洋公約組織（NATO）的重要性，而北約卻是川普經常嘲笑的對象。

馬提斯也讚美「打垮伊斯蘭國（ISIS）的聯盟」，這是川普宣布要拋棄的敘利亞境內聯盟。

不過，馬提斯最大的不滿是川普忽略與俄國、中國進行全球權力競爭的重要性。俄國與中國試圖創造一個與其獨裁模式一致的世界。

川普在2016年選舉數週後欽定馬提斯出任國防部長，當時贏得廣泛稱許。

在盟邦、敵人和國會中，馬提斯都是一位令人敬重的人物。在國防部內，他也是備受愛戴，因為川普對自己身為三軍統帥的角色所知有限，馬提斯是守護者。

川普和馬提斯關係惡化已有數月之久。在白宮議事時，馬提斯是真正成熟的人，外界普遍接受這樣的說法，但卻惹惱了川普。川普10月時曾公開指控馬提斯「像個民主黨人」，這樣的指控在現有共和黨政府中形同背叛，暗示他將離職。

白宮幕僚長凱利（John Kelly）本月去職後，馬提斯是川普國安團隊中僅存的保守分子，如今他也步上凱利後塵，政策將落入國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與國家安全顧問波頓（John Bolton）的手中。（譯者：嚴思祺/核稿：劉學源）1071221