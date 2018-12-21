立法委員蘇治芬辦公室21日舉辦中小企業貸款及輔導座談會，邀請經濟部次長龔明鑫、勞動部次長施克和以及財團法人中小企業信用保證基金董事長蔡憲浩等人主講，提供最即時、最完整的資訊供參考，並與中小企業交流意見，期待能在暢通溝通管道的前提下，共同持續促進地方經濟發展。座談會分享的主題包括：（1）中小企業融資輔導。（2）工廠臨時登記。（3）勞基法相關議題。

蘇治芬開場時提到，繼12月1日蔡英文總統來到雲林縣聽取基層民眾對地方的各項檢討意見，今日她也特別再開座談會，邀集政府機關、民間企業共同交流，聽取地方對政府如何協助中小企業發展的意見，上次大家的意見都講得很直接，對正在自我檢討的民進黨政府非常有幫助，這次也希望在討論時不要客氣，該說就說，各界共同努力。

蔡憲浩表示，信保基金成立目的在透過信用保證，提升銀行辦理中小企業貸款之意願，協助擔保品不足的中小企業取得銀行融資，近期也持續推動「擴大優惠保證措施」、「深耕在地化服務」與「直接保證」等業務。雖信保基金並非直接提供貸款的機構，但透過信保基金保證擔保後，民間通常能向銀行爭取更低的利率，因此符合資格的民間企業或個人能夠利用信保基金提供的資源來創業和發展壯大。

針對在場民眾反映來不及申請臨時工廠登記，龔明鑫回應，目前全國約有6萬多家農地工廠，扣除已擁有臨時登記、營業規模不須登記、實際非工廠營運（如倉庫）等，估計尚有3萬1千多家工廠未納管，但一視同仁強制停業或拆除，又將影響地方經濟與生計，所以未來經濟部將會以全面納管、輔導改善以及合法經營這三個步驟依序前進，在企業能負擔得起的前提下替鄉親積極爭取。

經濟部中部辦公室主任許正宗補充，經濟部將持續與內政部、農委會等部會協調，在明年提出「工廠管理輔導法修正草案」，將2016年5月20日前成立的工廠均將納管，在無公安、污染且合法繳稅前提下，全面輔導改善，也要拜託各位工廠在前置作業階段時配合清查。

針對在場民眾反映第一線勞檢員不通人情，沒有給廠商完整輔導就開罰，施克和則是提出幾個案例分享，其實在座被勞檢的中小企業很多，但行政部門的態度還是以輔導為優先，而且應該按比例原則衡酌個案情節處理，而不是隨便祭出處罰，所以實際上被處罰的比率很低。

施克和強調，行政部門的責任在於沒有跟民眾好好溝通，所以有任何問題隨時都可以跟勞動部聯繫討論，勞動部也在研擬各項法令遵循的選項例如進場檢查「模擬考」代替直接開罰。另外有關外籍勞工需求問題，目前行政院已經研擬「新經濟移民法草案」送到立法院，希望可以回應業界的需求。