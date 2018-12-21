（中央社記者龍柏安台北21日電）新北裕隆納智捷今天靠著洋將桑尼豪取全場最高的35分、14籃板，新洋將道森也有14分、13籃板高效演出，終場93比74擊敗桃園璞園建築，終止了最近的3連敗。

超級籃球聯賽（SBL）本週繼續在彰化體育館熱戰，上週換將、拉出本季首度2連勝的璞園，才剛萌芽的連勝今天就被對手斬斷，裕隆兩名洋將桑尼（SaniSakakini）與道森（Eric Dawson）都有優異演出，第4節最多領先20分，最後以19分之差關門。

璞園今天找不到準星，團隊2分球命中率僅39.4%，遠不及裕隆的52.2%，就連兩名洋將凱爾（Kyle Meyer）與瓊斯（Emmanuel Jones）合力僅拿下20分，成了輸贏的分水嶺。

裕隆主控林韋翰攻下9分，另送出8次助攻，他坦言，這個禮拜他們特別有針對防守做加強，能贏下比賽就是靠防守，他也特別提到，璞園新洋將凱爾，在轉換快攻時的分球非常精準，因此他們選擇放棄爭搶進攻籃板，盡快回防不讓對手輕鬆打出快攻。

裕隆王牌射手呂政儒，今天6次出手全部落空，僅靠3罰2中繳出本季新低的2分，林韋翰強調：「大家都知道裕隆的系統，我們不會刻意做球給老外（洋將）或政儒，誰的機會點好就由誰來出手。」

稍早金門酒廠與台灣銀行之戰，金酒洋將貝斯（Paris Bass）因吸食大麻被逮被球團開除，本週緊急換上伍茲（Rashad Woods）應戰。

金酒靠著第4節一波20比11攻勢甩開對手追擊，加上洋將夏普（Walter Sharpe）全場繳出25分、24籃板的「雙二十」恐怖成績單，終場以84比76擊敗台銀，戰績10勝2負。（編輯：吳佳穎）1071221