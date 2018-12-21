（中央社記者林育立柏林21日專電）美國封殺中國華為參與5G網路建設，讓歐洲各國左右為難，有些國家排除華為參與，不過也有一些國家的電信公司樂於跟華為合作。

根據柏林智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）的分析，法國電信集團Orange日前宣布不讓華為參與5G建設。鑑於中國網路設備的安全性在各國引發討論，向來與華為關係良好的市場龍頭德國電信（Deutsche Telekom），14日也宣布將「檢視」其採購策略。

捷克率歐洲各國之先，18日宣布官方機構將不再使用華為產品。反之，葡萄牙電信公司Altice，5日才與華為簽署建設5G網路的意向書。

墨卡托中國研究中心分析說，共享情報的美國、加拿大、英國、澳洲與紐西蘭等「五眼聯盟」（FiveEyes）相信，採用華為設備將對民主國家帶來威脅，美國、澳洲、紐西蘭等已宣布將排除中國參與5G建設，加拿大還在猶豫。

至於歐洲，各國政府和電信公司對華為的態度顯然相當分歧，夾在國家安全考量和中國廠商的價格優勢之間左右為難。

墨卡托中國研究中心研判，照目前情勢發展，經濟實力比較弱的歐洲國家可能傾向與華為合作，葡萄牙和義大利已傳達正面的訊號；不過，如果美國加強抵制的力道，情況也可能改觀。（編輯：陳永昌）1071221