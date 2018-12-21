(中央社記者邱俊欽桃園21日電）桃園機場公司董事長由桃園市副市長王明德接任，工程背景出身的王明德除了擁有土木、營運管理專才，擔任副市長期間，負責桃園多項重要建設的規劃與運籌，為市府倚重的資深幕僚。

交通部今天晚間證實，桃園機場公司董事長王明德接任。王明德學經歷相當完整，從台灣大學土木系開始，一直到美國壬色列理工學院土木工程研究所碩士、美國麻省理工學院營建管理博士，學成返國後也在台大土木系任教，算是非常熟悉工程與管理的結合。

在桃園國際機場公司前董事長曾大仁請辭獲准後，王明德接任的呼聲始終不斷，王明德除了所學專精外，曾經擔任桃園縣政府工務局長、桃園縣副縣長、台灣營建研究院院長、行政院公共工程委員會委員，算是非常熟悉在政府部門中的運作體系。

王明德在桃園市長鄭文燦擔任市長後，被延攬擔任桃園市副市長，被看中的就是在工程上專業，而在桃園近幾年來多項的捷運、交通的規劃上，也都可以看到王明德認真負責統籌協調，並且利用在工程專業的知識，讓工程能夠在兼顧品質與時程下完工。

在桃園市府員工的眼中，王明德算是非常隨和親近的長官，也會與一線工程人員、事務幕僚討論，如何把事情做得更好。多位市府官員指出，「沒有架子的表現，讓人不會有距離感」，是大家對「王副」的看法。（編輯：吳佳穎）1071221