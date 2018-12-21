（中央社安卡拉21日專電）美國總統川普日前下令美軍全面撤出敘利亞。土耳其總統艾爾段今天表示，安卡拉將延後在敘利亞境內幼發拉底河（Euphrates）東岸的反恐軍事行動。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天在第一大城伊斯坦堡的頒獎儀式中說：「我們跟（美國總統）川普的通話，還有雙方外交與安全機構間的聯繫，以及美方所提出的聲明，讓我們（在幼發拉底河東岸的軍事行動）再等一會兒。」

但他強調：「這過程當然不是無限期等待。」

川普19日表示，激進武裝團體伊斯蘭國（IS）已遭擊敗，下令美軍撤離敘利亞。

艾爾段重申，土耳其沒有「覬覦」敘利亞領土，「不過，我們反對從敘利亞鎖定我們展開恐怖攻擊的立場明確」。繼代號「幼發拉底河之盾行動」（OperationEuphrates Shield）和「橄欖枝行動」（OperationOlive Branch）兩項在敘利亞境內的軍事任務取得成功後，土耳其高層提出在幼發拉底河東岸展開作戰任務已有數月之久。

消滅庫德工人黨（PKK）和敘利亞境內庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG），以及在鄰近土耳其邊界討伐激進武裝團體伊斯蘭國（IS），是之前兩項軍事行動的目的。PKK被土耳其、美國和歐洲聯盟認定為恐怖組織，土耳其認為YPG是PKK分支。

艾爾段說：「區域安全對我們而言至為關鍵。在區域內我們已跟俄羅斯和伊朗採行共同作為，目的是要確保區域安全。」

艾爾段強調，土耳其有接手和肩負起敘利亞和平推手的義務。他並堅稱，安卡拉剿滅PKK和YPG政治派系庫德民主聯盟黨（PYD）的行動，未來數月將繼續下去。（編輯：劉學源）1071221